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România se întoarce la cărbune după oprirea centralei de la Cernavodă. Câte zile mai poate funcționa Rovinari. Stocurile de cărbune se epuizează rapid

Elena Popescu
România se întoarce la cărbune după oprirea centralei de la Cernavodă. Câte zile mai poate funcționa Rovinari. Stocurile de cărbune se epuizează rapid
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România revine la producția de energie electrică pe bază de cărbune după ce a fost nevoie ca centrala de la Cernavodă să fie închisă din cauza secetei. 

Însă, ce Grupul energetic numărul 4 de la Sucursala Electrocentrale Rovinari, din cadrul Complexului Energetic Oltenia a fost repornit, acum a apărut o altă problemă. Se pare că stocul disponibil de cărbune ajunge numai pentru aproximativ 7-8 zile.

”Săptămâna trecută am spus că pentru 4-5 zile, dar a venit weekendul și s-a mai strâns cărbune, iar acum avem pentru 7-8 zile. Colegii mei au reușit să strângă încât să avem cărbunele necesar funcționării în parametri normali a celor trei grupuri de la Sucursala Electrocentrale Rovinari”, a declarat Jan Popescu, liderul Sindicatului Mine Energie Oltenia, la Antena 3 CNN.

Producția nu este stabilită de conducerea centralei

Întrebat dacă termocentrala funcționează la capacitate maximă, Jan Popescu a explicat că producția nu este stabilită de conducerea centralei, ci este modificată permanent în funcție de comenzile Dispeceratului Energetic Național.

„Noi avem o problemă: indiferent de cât am vrea noi să producem, noi suntem la dispoziția Dispeceratului Energetic Național, care face aceste schimbări din minut în minut. În două minute te poate ridica 20 de megawați și apoi te poate coborî 40 de megawați”, a mai spus Jan Popescu.

La Rovinari sunt operaționale trei grupuri energetice, care intră în producție și își modifică puterea în funcție de nevoile Sistemului Energetic Național.

Grupul 4 de la Rovinari

Punerea în funcțiune a grupului energetic reprezintă un sprijin important pentru sistemul energetic național. Cu o capacitate de aproximativ 300 MW, unitatea  poate acoperi o parte semnificativă din deficitul actual, estimat la circa 400 MW. În cazul în care grupul va ajunge să funcționeze la puterea disponibilă, presiunea asupra importurilor de energie electrică ar putea fi redusă.

Deși centralele fotovoltaice contribuie la producția de energie, aportul acestora nu este suficient pentru acoperirea integrală a consumului. Deficitul este estimat la aproximativ 400 de MW.

Unitatea 2 de la Cernavodă este oprită

Situația din Sistemul Energetic Național este influențată și de indisponibilitatea temporară a Unității 2 de la Cernavodă. Reactorul nu contribuie în această perioadă la producția de energie electrică, ceea ce reduce cantitatea disponibilă în sistem. În aceste condiții, România trebuie să apeleze în continuare la importuri pentru acoperirea consumului.

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