Județul din România remarcat la nivel mondial. A fost inclus în clasamentul celor mai bune 100 de povești de turism sustenabil

Județul Harghita a intrat în selecția „Top 100 Stories 2026”, realizată de organizația Green Destinations. Programul turistic local promovează gastronomia, produsele și tradițiile comunităților pentru dezvoltarea turismului sustenabil. Selecția reunește exemple internaționale de bune practici în turismul sustenabil.

„Judeţul Harghita a fost inclus în selecţia internaţională TOP 100 cu povestea «Tasting Szekler Heritage: How Harghita County Turns Living Traditions into Responsible Tourism» (n.r.: «În spiritul moștenirii secuiești: Cum transformă județul Harghita tradițiile vii în turism responsabil»), la categoria Cultură şi patrimoniu. Ideea centrală a candidaturii este că gastronomia, produsele locale, portul popular, meşteşugurile şi sărbătorile comunitare nu sunt doar atracţii turistice, ci valori culturale vii, care definesc viaţa de zi cu zi a regiunii”, se arată în comunicatul de presă transmis de Visit Harghita, arată Agerpres.

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Tradiția se împletește cu experiența turistică autentică

Programul transformă tradițiile și produsele locale în experiențe turistice autentice. Totodată, sprijină comunitățile și direcționează beneficiile economice către producători, meșteșugari și antreprenori locali. Un exemplu este marca „Produs Secuiesc”, lansată în 2009 de Consiliul Județean Harghita pentru promovarea alimentelor tradiționale și a produselor artizanale. În 2024, aceasta era folosită de 197 de producători pentru aproximativ 1.500 de produse.

Județul Harghita promovează turismul prin gastronomia locală, rețetele tradiționale și colaborarea dintre producători. În 2027, județul va deține titlul de Regiune Gastronomică a Europei, acordat de IGCAT.

Printre exemple se numără „Ziua celor O Mie de Fete Secuience”, dedicată portului și tradițiilor secuiești. În 2025, peste 5.000 de persoane au participat în costume populare. Totodată, platforma Visit Harghita promovează atracțiile, gastronomia și serviciile locale în mai multe limbi.

Competiția Green Destinations „Top 100 Stories”, organizată din 2014, premiază inițiative care oferă soluții pentru provocările de mediu, sociale și culturale din turism. Selecția ține cont de măsurile aplicate, implicarea comunităților și rezultatele pe termen lung. Includerea în clasament aduce vizibilitate internațională și recunoaștere profesională.

Poveștile selectate pot ajunge pe platforme internaționale și pot concura pentru Green Destinations Story Awards. Distincția recunoaște o practică sustenabilă, nu întreaga performanță a destinației. În septembrie 2026, Harghita a devenit prima regiune din România premiată cu Green Destinations Silver Award, obținând 9,2 puncte pentru cultură și tradiții.

Candidatura Harghitei a fost realizată de Innotime Hungary Kft., la solicitarea Visit Harghita, pe baza cercetărilor și strategiilor locale de turism sustenabil. Diploma a fost preluată de Nagy Júlia, coordonatoarea tehnică a proiectului, la conferința Green Destinations din Slovenia, desfășurată între 27 și 29 octombrie 2026.

„Cea mai importantă lecţie a poveştii judeţului Harghita este că viitorul tradiţiilor nu este asigurat doar prin conservare, ci prin crearea condiţiilor necesare pentru ca acestea să continue să trăiască. Atunci când munca unui producător local, o reţetă transmisă din generaţie în generaţie sau o sărbătoare comunitară capătă un nou sens prin turism, rezultatul poate fi nu doar o destinaţie mai atractivă, ci şi o comunitate locală mai puternică. Recunoaşterea „Tpo 100” transmite un mesaj clar: patrimoniul local nu are valoare doar pentru judeţul Harghita, ci oferă şi un exemplu demn de urmat pentru turismul sustenabil la nivel mondial”, se mai arată în comunicatul de presă.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ