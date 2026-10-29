Prima pagină » Actualitate » Județul din România remarcat la nivel mondial. A fost inclus în clasamentul celor mai bune 100 de povești de turism sustenabil

Județul din România remarcat la nivel mondial. A fost inclus în clasamentul celor mai bune 100 de povești de turism sustenabil

Județul din România remarcat la nivel mondial. A fost inclus în clasamentul celor mai bune 100 de povești de turism sustenabil
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Județul Harghita a intrat în selecția „Top 100 Stories 2026”, realizată de organizația Green Destinations. Programul turistic local promovează gastronomia, produsele și tradițiile comunităților pentru dezvoltarea turismului sustenabil. Selecția reunește exemple internaționale de bune practici în turismul sustenabil.

„Judeţul Harghita a fost inclus în selecţia internaţională TOP 100 cu povestea «Tasting Szekler Heritage: How Harghita County Turns Living Traditions into Responsible Tourism» (n.r.: «În spiritul moștenirii secuiești: Cum transformă județul Harghita tradițiile vii în turism responsabil»), la categoria Cultură şi patrimoniu. Ideea centrală a candidaturii este că gastronomia, produsele locale, portul popular, meşteşugurile şi sărbătorile comunitare nu sunt doar atracţii turistice, ci valori culturale vii, care definesc viaţa de zi cu zi a regiunii”, se arată în comunicatul de presă transmis de Visit Harghita, arată Agerpres.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ...
Județul din România remarcat la nivel mondial. A fost inclus în clasamentul celor mai bune 100 de povești de turism sustenabil

Județul din România remarcat la nivel mondial. A fost inclus în clasamentul celor mai bune 100 de povești de turism sustenabil. Foto: Shutterstock.

Tradiția se împletește cu experiența turistică autentică

Programul transformă tradițiile și produsele locale în experiențe turistice autentice. Totodată, sprijină comunitățile și direcționează beneficiile economice către producători, meșteșugari și antreprenori locali. Un exemplu este marca „Produs Secuiesc”, lansată în 2009 de Consiliul Județean Harghita pentru promovarea alimentelor tradiționale și a produselor artizanale. În 2024, aceasta era folosită de 197 de producători pentru aproximativ 1.500 de produse.

Județul Harghita promovează turismul prin gastronomia locală, rețetele tradiționale și colaborarea dintre producători. În 2027, județul va deține titlul de Regiune Gastronomică a Europei, acordat de IGCAT.

Printre exemple se numără „Ziua celor O Mie de Fete Secuience”, dedicată portului și tradițiilor secuiești. În 2025, peste 5.000 de persoane au participat în costume populare. Totodată, platforma Visit Harghita promovează atracțiile, gastronomia și serviciile locale în mai multe limbi.

Competiția Green Destinations „Top 100 Stories”, organizată din 2014, premiază inițiative care oferă soluții pentru provocările de mediu, sociale și culturale din turism. Selecția ține cont de măsurile aplicate, implicarea comunităților și rezultatele pe termen lung. Includerea în clasament aduce vizibilitate internațională și recunoaștere profesională.

Poveștile selectate pot ajunge pe platforme internaționale și pot concura pentru Green Destinations Story Awards. Distincția recunoaște o practică sustenabilă, nu întreaga performanță a destinației. În septembrie 2026, Harghita a devenit prima regiune din România premiată cu Green Destinations Silver Award, obținând 9,2 puncte pentru cultură și tradiții.

Candidatura Harghitei a fost realizată de Innotime Hungary Kft., la solicitarea Visit Harghita, pe baza cercetărilor și strategiilor locale de turism sustenabil. Diploma a fost preluată de Nagy Júlia, coordonatoarea tehnică a proiectului, la conferința Green Destinations din Slovenia, desfășurată între 27 și 29 octombrie 2026.

„Cea mai importantă lecţie a poveştii judeţului Harghita este că viitorul tradiţiilor nu este asigurat doar prin conservare, ci prin crearea condiţiilor necesare pentru ca acestea să continue să trăiască.

Atunci când munca unui producător local, o reţetă transmisă din generaţie în generaţie sau o sărbătoare comunitară capătă un nou sens prin turism, rezultatul poate fi nu doar o destinaţie mai atractivă, ci şi o comunitate locală mai puternică. Recunoaşterea „Tpo 100” transmite un mesaj clar: patrimoniul local nu are valoare doar pentru judeţul Harghita, ci oferă şi un exemplu demn de urmat pentru turismul sustenabil la nivel mondial”, se mai arată în comunicatul de presă.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ENERGIE România cere sprijinul statelor UE pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, în contextul investigației Comisiei Europene. Anunțul ministrului Energiei
15:16
România cere sprijinul statelor UE pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, în contextul investigației Comisiei Europene. Anunțul ministrului Energiei
ACTUALITATE Veterinar „de ocazie” în Dâmbovița: Bărbatul ar fi castrat trei capre fără anestezie / Nu se află la prima intervenție
14:18
Veterinar „de ocazie” în Dâmbovița: Bărbatul ar fi castrat trei capre fără anestezie / Nu se află la prima intervenție
REACȚIE Ana Birchall dă în judecată CSM. Fostul ministru al Justiției a fost inclus pe o „listă neagră” pentru postări pe Facebook: „Suntem în anul 2026 sau ne-am întors în 1989?”
14:11
Ana Birchall dă în judecată CSM. Fostul ministru al Justiției a fost inclus pe o „listă neagră” pentru postări pe Facebook: „Suntem în anul 2026 sau ne-am întors în 1989?”
VIDEO „Salvarea mea a fost România”: Adevărul necenzurat al lui Cristi Filipescu, supraviețuitor Colectiv, despre medici, spitale și ipocrizia sistemului, la 11 ani de la incendiul Colectiv
14:08
„Salvarea mea a fost România”: Adevărul necenzurat al lui Cristi Filipescu, supraviețuitor Colectiv, despre medici, spitale și ipocrizia sistemului, la 11 ani de la incendiul Colectiv
NEWS ALERT Americanii pleacă de tot din Marea Neagră. După Exxon, gigantul Carlyle vinde și ultimul perimetru de gaze din România. Cine sunt olandezii care îl preiau
14:00
Americanii pleacă de tot din Marea Neagră. După Exxon, gigantul Carlyle vinde și ultimul perimetru de gaze din România. Cine sunt olandezii care îl preiau
FLASH NEWS Sindicatele din administrație reclamă erori de calcul în planul de comasare a localităților: însoțitorii persoanelor cu handicap, trecuți laolaltă cu angajații primăriilor
13:46
Sindicatele din administrație reclamă erori de calcul în planul de comasare a localităților: însoțitorii persoanelor cu handicap, trecuți laolaltă cu angajații primăriilor
Mediafax
Europa cu două viteze în sănătate. Românii așteaptă peste trei ani pentru medicamente noi, germanii doar două luni
Digi24
„Fiul lui Călin Georgescu a câștigat Balonul de Aur”. O postare ironică pe TikTok, virală în rândul susținătorilor: „Așa tată, așa fiu”
Cancan.ro
Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Adevarul
De ce vorbesc Finlanda și Norvegia cu Putin, iar România evită orice contact? Analist: „Diplomația nu o folosești doar cu prietenii”
Mediafax
Nicușor Dan, mesaj la Gala MEDIAFAX 35: „Un adevărat reper pe piața media din România”
Click
Jack Nicholson s-a retras definitiv din actorie. Ce spune Michael Douglas despre viața legendarului de la Hollywood
Digi24
Ce voiau să facă la Kiev doi soldați ruși care au dezertat de pe front și s-au deghizat în civili
Cancan.ro
Cele 4 cuvinte pe care i le-a șoptit Maurice la ureche lui Alex Gîlcă, după ce a fost eliminat de la Asia Express. Anterior, soțul Valeriei Lungu îl amenințase cu moartea
Ce se întâmplă doctore
A pierdut averea de 2 milioane de euro și a ajuns să trăiască dintr-un salariu de 5.000 de lei. Cu ce se ocupă acum Nicolae Mitea și ce spune despre Andreea Tonciu
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Primii polițiști care vor patrula aerian cu drona: Are girofar și sună ca un roi de viespi furioase
Descopera.ro
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit fosila care rescrie istoria amfibienilor
Mediafax Italia
AMENDĂ dacă DORMI în mașină! Ce spune Codul rutier
Mediafax Spania
Primul pod transbordor din lume! Poți traversa râul în nacelă
EXCLUSIV Mirel Palada, mesaj dezarmant, după ce Georgescu a primit alte 30 de zile de arest: Uitați de el/Dacă Sistemul a înfipt dinții în el nu îi mai dă drumul
15:28
Mirel Palada, mesaj dezarmant, după ce Georgescu a primit alte 30 de zile de arest: Uitați de el/Dacă Sistemul a înfipt dinții în el nu îi mai dă drumul
FLASH NEWS Viceprimarul PNL al comunei Ciurila, Vasile Morea, ar fi fost reținut pentru 24 de ore. Acuzațiile vizează presupuse nereguli privind modul de acordare al ajutoarelor sociale
15:20
Viceprimarul PNL al comunei Ciurila, Vasile Morea, ar fi fost reținut pentru 24 de ore. Acuzațiile vizează presupuse nereguli privind modul de acordare al ajutoarelor sociale
FLASH NEWS Luca Niculescu anunță deblocarea urgentă a finanțărilor pentru sănătate și rectificare bugetară: ”În ședința de Guvern de mâine vom adopta decizia în acest sens”
15:15
Luca Niculescu anunță deblocarea urgentă a finanțărilor pentru sănătate și rectificare bugetară: ”În ședința de Guvern de mâine vom adopta decizia în acest sens”
ECONOMIE Giorgia Meloni majorează taxele în Italia pentru bănci și companii din energie. În România, au scăzut taxele pe multinaționale
15:02
Giorgia Meloni majorează taxele în Italia pentru bănci și companii din energie. În România, au scăzut taxele pe multinaționale
FLASH NEWS Ministrul Afacerilor Interne face anunțul despre modul de plată al angajaților pentru zilele lucrate în weekend. Ce se întâmplă cu salariile în 2027
14:41
Ministrul Afacerilor Interne face anunțul despre modul de plată al angajaților pentru zilele lucrate în weekend. Ce se întâmplă cu salariile în 2027
REACȚIE Elena Udrea compară tragedia feroviară din Spania cu guvernarea USR: „Viețile oamenilor nu se salvează cu like-uri”
14:39
Elena Udrea compară tragedia feroviară din Spania cu guvernarea USR: „Viețile oamenilor nu se salvează cu like-uri”

Cele mai noi

Trimite acest link pe