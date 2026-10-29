Corina Drăgotescu, uluită de noua condamnare primită de Georgescu: ”Ce i se întâmplă depășește orice imaginație / Nu ar trebui să fie tratat în halul ăsta, este până la urmă un cetățean”

Corina Drăgotescu a declarat, în cadrul emisiunii „Ai Aflat!”, cu Ionuț Cristache, că ceea ce i se întâmplă în prezent lui Călin Georgescu „depășește orice imaginație”. Aceasta consideră că, indiferent de problemele pe care acesta le are în justiție, nu ar trebui să fie expus în acest fel în mass-media.

Călin Georgescu rămâne în spatele gratiilor pentru încă 30 de zile. Miercuri, Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor DIICOT și a dispus prelungirea arestării preventive a fostului candidat la alegerile prezidențiale, în dosarul în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Hotărârea magistraților este definitivă.

Drăgotescu: ”Este un cetățean și trebuie să ne gândim că tuturor ni se poate întâmpla la fel”

Corina Drăgotescu a explicat că, din punctul său de vedere, ceea ce i se întâmplă fostului prezidențiabil Călin Georgescu este de neconceput. Jurnalista consideră că expunerea mediatică de care acesta are parte în această perioadă este exagerată.

”Ce i se întâmplă acum este departe de orice imaginație sau întrece orice imaginație, pentru că, sincer, înainte de emisiune, am întrebat ce se întâmplă cu el, dacă e afară sau înăuntru. De când am plecat eu, ba a fost afară, ba a fost înăuntru.

Indiferent de ce probleme are, de ce i se întâmplă politic, nu ar trebui să fie târât în felul ăsta în mass-media, în văzul reflectoarelor. Este un cetățean și trebuie să ne gândim că tuturor ni se poate întâmpla la fel. De ce această expunere mediatică peste măsură? Mie îmi este clar că informațiile circulă în ambele sensuri și parcă sistemul dorește această expunere excesivă.

În perioada asta, am auzit de persoane care, tot așa, nu erau votante Georgescu, dar pe care le-a cuprins mila din cauza acestei expuneri excesive, nemeritate și, până la urmă, prost gândite. Georgescu nu mai este doar un personaj politic, este liderul unui cult”, a declarat jurnalista.