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Orașul din România în care există un lac apărut peste noapte. Localnicii îi spun „Groapa fără fund”, iar legenda spune că în anii ’70, Ceaușescu au desfășurat acolo un experiment secret

Orașul din România în care există un lac apărut peste noapte. Localnicii îi spun
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În orașul Târgu Ocna, o groapă cu apă sărata și-a făcut apariția în urma unei surpări de teren. Evenimentul s-a produs în 1974, când prăbușirea terenului a înghițit mai multe case și a dus la formarea cunoscutei „Gropi Burlacu”.

Situată în Parcul Măgura, zona cunoscută și sub denumirea de „Groapa Burlacu” sau „Lacul fără fund” continuă să stârnească numeroase întrebări. În ciuda investigațiilor și a eforturilor depuse de specialiști și de autoritățile locale, originea și particularitățile acestui lac neobișnuit rămân, în mare parte, neelucidate, relatează Deșteptarea.

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Locul a apărut neașteptat, în urmă cu 50 de ani. Inițial, zona a atras turiștii curioși, dar a încetat să mai atragă atenția până când au fost dezvăluite mai multe detalii tulburătoare.

Tragedia din 1974

În anul 1974, peste 10 familii au fost nevoite să își abandoneze casele atunci când un miros de petrol și saramură le-a invadat gospodăriile. Șase case au fost înghițite de pământ, o adevărată tragedie pentru localnici.

Specialiștii au încercat să determine adâncimea lacului, însă demersurile s-au lovit de dificultăți majore. Una dintre ipotezele vehiculate susține că „Groapa Burlacu” ar fi apărut în urma unui experiment eșuat, desfășurat în anii ’70, care ar fi vizat extragerea sării printr-o metodă modernă pentru acea perioadă.

Pentru a evalua stabilitatea terenului și caracteristicile zonei, începând din 2014, administrația locală a colaborat cu Institutul de Cercetări și Proiectări Miniere MINESA din Cluj, în baza unui contract de monitorizare topografică a lacului și a împrejurimilor sale.

Un nou demers a avut loc în 2018, când Primăria Târgu Ocna a încheiat o colaborare cu Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie din București. În urma analizelor efectuate, a fost emis un buletin care a confirmat potențialul terapeutic al apei pentru utilizare externă.

Potrivit rezultatelor, apa lacului este clasificată drept „apă minerală, clorurată, sodică și hipertonă”, putând fi utilizată sub formă de băi în scop terapeutic, în cazul anumitor afecțiuni cronice.

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