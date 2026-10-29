Mirel Palada: „Toți fac front comun împotriva lui Călin Georgescu, pentru că i-ar sfâșia dacă ar ajunge la putere”

Decizia Curții de Apel de a prelungi măsura arestului preventiv, în cazul lui Călin Georgescu, a determinat o reacție fermă din partea sociologului Mirel Palada, la adresa partidelor aflate la putere „care fac front comun” împotriva fostului prezidențiabil. În cadrul unei intervenții la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, Palada a subliniat că există o temere printre partidele populare, față de posibilitatea ca Georgescu să vină la putere.

Potrivit sociologului Mirel Palada, liderii politici se aliază împotriva lui Călin Georgescu, întrucât fostul candidat la prezidențiale „i-ar băga la pușcărie” pe mulți dintre ei, dacă ar prelua puterea.

„Ei privesc la Georgescu ca la dușmanul suprem. Știu că dacă ar veni Georgescu la putere i-ar sfâșia, i-ar băga la pușcărie pe toți. Toți fac front comun împotriva lui Georgescu. Nu e o lecție, e o amenințare, o primejdie”, a declarat Mirel Palada.

Călin Georgescu rămâne în spatele gratiilor pentru încă 30 de zile

Călin Georgescu rămâne în spatele gratiilor pentru încă 30 de zile. La data de 28 octombrie, Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor DIICOT și a dispus prelungirea arestării preventive a fostului candidat la alegerile prezidențiale, în dosarul în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Hotărârea magistraților este definitivă.

Decizia vine după ce Călin Georgescu a petrecut deja 30 de zile în Arestul Central al Poliției Capitalei, unde a fost încarcerat pe 29 septembrie 2026, în urma unei hotărâri pronunțate tot de Curtea de Apel București.

Prin noua soluție, instanța superioară a desființat hotărârea Tribunalului București din 26 octombrie, care respinsese solicitarea DIICOT de prelungire a arestării preventive și dispusese cercetarea fostului candidat în libertate, sub control judiciar, pentru 60 de zile.

George Simion anunță proteste după decizia Curții de Apel

La scurt timp după decizia instanței, liderul partidului AUR, George Simion, a transmis, pe pagina personală de Facebook, un mesaj în care anunță că, în următoarele zile, „va fi în stradă” alături de susținătorii lui Călin Georgescu.