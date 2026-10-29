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Conducerea combinatului Sidex Galați își dă demisia. Peste 2.000 de angajați intră în șomaj tehnic de la 1 noiembrie

Conducerea combinatului Sidex Galați își dă demisia. Peste 2.000 de angajați intră în șomaj tehnic de la 1 noiembrie
Combinatul siderurgic Liberty Galaţi Foto: Facebook
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Conducerea combinatului Sidex Galați anunță că își dă demisia, în timp ce platforma siderurgică se confruntă cu o criză majoră. În paralel, majoritatea celor 2.200 de angajați vor intra în șomaj tehnic de la 1 noiembrie, pe fondul problemelor financiare și al dificultăților legate de alimentarea cu energie.

Într-o scrisoare deschisă adresată oficialităților, angajaților și mass-media, reprezentanții conducerii anunță că își pun mandatele „pe masa celor care decid prezentul și viitorul Combinatului”. Aceștia avertizează că lipsa unor măsuri urgente poate duce la pierderea personalului calificat, degradarea echipamentelor și blocarea pe termen lung a activității.

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„Suntem membrii conducerii executive a Combinatului Siderurgic Galaţi, inclusiv unitatea noastră de producere a ţevilor sudate. Dorim – în premieră – să atragem atenţia asupra riscurilor grave şi complexe la care pot fi supuşi angajaţii şi contractorii noştri, membrii comunităţii şi partenerii noştri economici şi comerciali. Prin natura muncii noastre, am fost şi suntem liderii tăcuţi ai miilor de angajaţi ai Combinatului. Cei mai mulţi suntem manageri ori experţi, nefamiliarizaţi cu apariţiile publice dar care, astăzi, credem că trebuie să ieşim în faţă iar vocea noastră să fie auzită, până nu va fi prea târziu”, au transmis reprezentanţii Liberty Galaţi.

Conducerea avertizează asupra riscului de colaps

Reprezentanții Liberty Galați susțin că solicitările transmise autorităților pe 8 octombrie nu au primit răspunsul așteptat. Combinatul nu mai poate susține plata salariilor și a furnizorilor, iar lipsa resurselor energetice împiedică reluarea producției. Printre cele mai grave riscuri se numără pierderea instalațiilor industriale, problemele de securitate și posibilele incidente provocate de întreruperea alimentării cu energie.

Potrivit conducerii, deconectarea combinatului de la electricitate ar putea duce la prăbușirea sistemelor în doar câteva ore, iar repornirea platformei ar putea dura până la 50 de zile. De asemenea, degradarea unor echipamente, precum mașinile de turnare continuă și baia de zinc, ar putea necesita investiții de 70-80 de milioane de euro.

Ce soluții cere conducerea Liberty Galați

Managerii solicită asigurarea resurselor energetice până la vânzarea combinatului, identificarea unei soluții pentru menținerea angajaților și protejarea oamenilor și a echipamentelor. Totodată, aceștia cer accelerarea procesului de vânzare și evitarea deciziilor care ar putea îndepărta investitorii interesați de preluarea activelor.

Conducerea afirmă că, în ultimele 18 luni, a încercat să mențină combinatul funcțional în lipsa sprijinului financiar al acționarului. În această perioadă, au fost organizate două campanii de producție în 2025 și au fost încheiate contracte comerciale pentru atragerea unor noi clienți.

„Credem cu tărie că putem relua producţia, asigura supravieţuirea tehnică a Combinatului şi menţinerea oamenilor dacă cei în drept vor găsi rezolvări la următoarele cerinţe:

  • Asigurarea alimentării cu resurse energetice, până la vânzarea Combinatului, evitarea deconectărilor;
  • Găsirea unei soluţii imediate şi responsabile din punct de vedere social, care să permită menţinerea oamenilor;
  • Implicarea autorităţilor de forţă în protejarea oamenilor şi activelor;
  • Evitarea oricărei decizii care să îndepărteze investitorii, accelerarea procesului de vânzare”, arată reprezentanţii combinatului.

Majoritatea angajaților vor intra în șomaj tehnic

Majoritatea celor 2.200 de angajați ai combinatului Sidex Galați vor intra în șomaj tehnic începând cu 1 noiembrie 2026. Cei care se vor mai prezenta la lucru vor asigura paza obiectivului sau unele activități esențiale pentru conservarea unităților de producție.

Majoritatea siderurgiştilor de pe platforma siderurgică gălăţeană au primit, joi dimineaţă, o notificare prin care erau anunţaţi că „în luna noiembrie se va implementa măsura de întrerupere temporară a activităţii, conform deciziei la nivelul conducerii societăţii”.

O notificare internă a venit să lămurească acest demers, câteva ore mai târziu:

„Vă informăm că – pe fondul dificultăţilor severe prin care trecem – inclusiv cele legate de furnizarea de energie şi de transportul salariaţilor, s-a luat decizia ca regimul de lucru de la 1 noiembrie 2026 să fie cel de «întrerupere temporară a activităţii», cunoscut sub denumirea de «şomaj tehnic». Măsura se aplică şi pentru salariaţii de la Liberty Tubular Products S.A”, se arată într-un document intern.

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