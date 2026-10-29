Prelungirea arestului preventiv pentru Călin Georgescu este o dovadă că suveranistul a fost deja condamnat de Sistem, a declarat sociologul Mirel Palada în emisiunea Ai Aflat cu Ionuț Cristache! de joi. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

„Uitați de el. Dacă Sistemul a înfipt dinții în el nu îi mai dă drumul”, a afirmat sociologul.

Palada: Georgescu este un subiect care este deja pe cale de cangrenare.

Chestionat de moderatorul emisiunii, jurnalistul Ionuț Cristache, dacă liderul mișcării suveraniste din România mai are vreo șansă să scape de rigorile deep state, cunoscutul sociolog a negat acest lucru.

„În niciun caz nu îi mai dau drumul. Au intrat în roțile de fier. Uitați de Georgescu. Georgescu este un subiect care este deja pe cale de cangrenare. Dacă Sistemul a înfipt mâna, dacă a înfipt dinții în el nu o să îi mai dea drumul. O să se învinețească și pe urmă cangreneze situația în jurul lui Georgescu”.

O altă marionetă

În altă ordine de idei, Mirel Palada a mai observat că, din punctul său de vedere, statul profund sau sistemul caută deja un alt personaj de anvergura fostului prezidențiabil, care a fost învins de sistemul globalist de orientare sorosistă.

„Deep state-ul, care este în momentul de față antioccidental, trebuie să caute o nouă marionetă pentru că Georgescu este deja sfâșiat de către deep-state-ul pro-european globalist-sorosist”, a declarat Palada în studioul Gândul.

Georgescu, cădere liberă în sondaje

În acest context, specialistul a remarcat că defăimarea publică a suveranistului și scandalul judiciar în care e implicat a dus la scăderea sa în sondajele de opinie, ca nivel de încredere în rândul votanților. Totuși, Călin Georgescu ar câștiga alegerile, dacă ar mai fi lăsat să candideze, a mai punctat Mirel Palada.

Cu o involuție similară se confruntă și AUR, care a scăzut de la 40% la 30% cotă de încredere în cele mai recente sondaje de opinie.