Îmbrânceli și lovituri cu pumni și picioare în Parlamentul Armeniei. Este pentru a doua oară în acest an când au loc bătăi ca într-o gală MMA

Parlamentul Armeniei a devenit iar un club de lupte joi, în timpul unei dezbateri pentru alegerea unui membru al Camerei de Audit. Deputatul Taron Chakhoyan, din partea Contractul Civil, partidul aflat la guvernare, a făcut o remarcă prelectorală făcută de o rudă a liderului opoziției, Narek Karapetyan.

El a propus înființarea unui minister separat pentru „satisfacția femeilor” dacă opoziția ajunge la putere. Chakhoyan i-a reamintit lui Karapetyan că vărul său nu și-a cerut scuze pentru remarca scandaloasă.

Ruben Rubinyan, președintele Adunării Naționale, a refuzat să suspende ședința, deși tensiunile au escaladat în bătăi.

Karapetyan, cel care conduce partidul de opoziție Armenia Puternică, a declanșat o confruntare fizică, urmând ca mai mulți parlamentară să se îmbrâncească și să se lovească reciproc. Câțiva parlamentari au încercat să-i separe și să readucă ordinea.

Vicepreședintele Camerei Reprezentanților, Vahagn Aleksanyan, a aruncat cu un scaun spre membrii opoziției.

Taron Chakhoyan,parlamentarul partidului de guvernământ, l-a stropit cu apă pe parlamentarul din opoziție, Garnik Davtyan.

O ambulanță a fost chemată după ce mai mulți parlamentari au căzut la pământ și au suferit răni.

În cursul anului 2026, în Parlamentul Armeniei a mai avut loc o bătaie majoră – pe 6 octombrie, în urma unui scandal declanșat de deputatul de opoziție Edgar Ghazaryan, care a criticat conducerea pentru risipa fondurilor publice.

Sursa Video: YouTube