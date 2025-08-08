Românii care dețin case și terenuri, verificați cu drone. Cine este bun de plată

Românii care dețin case și terenuri vor fi verificați cu drona. Astfel, Guvernul pregătește un control aerian împotriva „clădirilor fantomă”, folosind drone, sateliți și fotogrametrie pentru a depista imobilele nedeclarate.

O nouă lege îi vizează pe românii care au case și terenuri. Autoritățile pregătesc un proiect legislative prin care vor „vâna” din aer proprietățile care scapă de impozitare sau au fost ridicate fără a avea aprobări legale. Această nouă strategie presupune folosirea dronelor performante, a imaginilor captate din satelit și a tehnicilor moderne de fotogrametrie, pentru a depista construcțiile neînregistrate. Datele obținute vor fi centralizate cu ajutorul Centrului Național de Cartografie, iar imaginile captate vor putea servi drept probe oficiale pentru sancțiuni și chiar pentru impunerea din oficiu a impozitelor obligatorii, potrivit capital.ro.

Guvernul îi asigură însă pe români că măsura nu o să încalce drepturile cetățenilor, fiind aplicată doar cu avizele necesare din partea autorităților care protejează viața privată și datele personale.

Se modific ă legea în ce prive ș te impozitele pe locuințe

Guvernul a anunțat că va schimba regulile în ce privește impozitul pe locuințele românilor. Autoritățile au spus că vor renunța la implementarea programului „e-Proprietatea”, optând în schimb pentru o majorare directă de 70% a taxelor pe proprietăți. Astfel, de la 1 ianuarie 2026, impozitele pe imobile vor fi mai mari.

De asemenea, bani din buzunare vor scoate și cei care dețin clădiri și terenuri pe care le abandonează. Proprietarii care nu au grijă de ele și le abandonează vor plăti o taxă de paragină, care a crescut până la 500% din 2025. Noua lege a intrat deja în vigoare în anumite zone ale țării.

Românii care dețin proprietăți impozabile trebuie să mai știe că viitorul sistem de taxare nu va fi gestionat de ANAF, ci de către autoritățile locale, mai precis de Primărie. Autoritățile intenționează deci să creeze o platformă digital accesibișă publicului, unde fiecare contribuabil va putea consulta taxele și impozitele din orice localitate.

