Prima pagină » Actualitate » Românii care dețin case și terenuri, verificați cu drone. Cine este bun de plată

Românii care dețin case și terenuri, verificați cu drone. Cine este bun de plată

08 aug. 2025, 11:33, Actualitate
Românii care dețin case și terenuri, verificați cu drone. Cine este bun de plată
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Românii care dețin case și terenuri vor fi verificați cu drona. Astfel, Guvernul pregătește un control aerian împotriva clădirilor fantomă”, folosind drone, sateliți și fotogrametrie pentru a depista imobilele nedeclarate.

O nouă lege îi vizează pe românii care au case și terenuri. Autoritățile pregătesc un proiect legislative prin care vor vâna” din aer proprietățile care scapă de impozitare sau au fost ridicate fără a avea aprobări legale. Această nouă strategie presupune folosirea dronelor performante, a imaginilor captate din satelit și a tehnicilor moderne de fotogrametrie, pentru a depista construcțiile neînregistrate. Datele obținute vor fi centralizate cu ajutorul Centrului Național de Cartografie, iar imaginile captate vor putea servi drept probe oficiale pentru sancțiuni și chiar pentru impunerea din oficiu a impozitelor obligatorii, potrivit capital.ro.

Guvernul îi asigură însă pe români că măsura nu o să încalce drepturile cetățenilor, fiind aplicată doar cu avizele necesare din partea autorităților care protejează viața privată și datele personale.

Se modifică legea în ce privește impozitele pe locuințe

Guvernul a anunțat că va schimba regulile în ce privește impozitul pe locuințele românilor. Autoritățile au spus că vor renunța la implementarea programului „e-Proprietatea”, optând în schimb pentru o majorare directă de 70% a taxelor pe proprietăți. Astfel, de la 1 ianuarie 2026, impozitele pe imobile vor fi mai mari.

De asemenea, bani din buzunare vor scoate și cei care dețin clădiri și terenuri pe care le abandonează. Proprietarii care nu au grijă de ele și le abandonează vor plăti o taxă de paragină, care a crescut până la 500% din 2025. Noua lege a intrat deja în vigoare în anumite zone ale țării.

Românii care dețin proprietăți impozabile trebuie să mai știe că viitorul sistem de taxare nu va fi gestionat de ANAF, ci de către autoritățile locale, mai precis de Primărie. Autoritățile intenționează deci să creeze o platformă digital accesibișă publicului, unde fiecare contribuabil va putea consulta taxele și impozitele din orice localitate.

Autorul recomandă:

Ce se întâmplă cu proprietarii de case care nu au acte pentru teren. Legea care face dreptate cetățenilor aflați în astfel de situații

Citește și

ACTUALITATE Alexandra, o româncă de 29 de ani, a murit într-un cumplit accident, pe „șoseaua blestemată” din Italia
13:15
Alexandra, o româncă de 29 de ani, a murit într-un cumplit accident, pe „șoseaua blestemată” din Italia
VIDEO Două femei, care s-ar fi ocupat cu „VRĂJITORIA”, au obținut peste 30.000 de euro de la o victimă. Suspectele, reținute pentru înșelăciune
12:53
Două femei, care s-ar fi ocupat cu „VRĂJITORIA”, au obținut peste 30.000 de euro de la o victimă. Suspectele, reținute pentru înșelăciune
EXCLUSIV CONTROVERSA Cărții de condoleanțe pentru Ion Iliescu, din ambasade / MAE: E o falsă știre
12:46
CONTROVERSA Cărții de condoleanțe pentru Ion Iliescu, din ambasade / MAE: E o falsă știre
EXCLUSIV Ziarista filată de SRI la „Terasa Anda” reacționează la 30 de ani după SCANDALUL “Iliescu-KGB” /„Istoria îl va judeca”
12:45
Ziarista filată de SRI la „Terasa Anda” reacționează la 30 de ani după SCANDALUL “Iliescu-KGB” /„Istoria îl va judeca”
ACTUALITATE Schema la care a apelat o româncă de 20 de ani din Italia pentru a jefui bătrâni. Ce au descoperit anchetatorii
12:38
Schema la care a apelat o româncă de 20 de ani din Italia pentru a jefui bătrâni. Ce au descoperit anchetatorii
GUVERN Legea pensiilor private, amânată de Guvernul lui Ilie Bolojan pentru săptămâna viitoare
12:20
Legea pensiilor private, amânată de Guvernul lui Ilie Bolojan pentru săptămâna viitoare
Mediafax
Prognoza METEO pe patru săptămâni: temperaturi mai ridicate și ploi puține în vest
Digi24
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Cancan.ro
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Prosport.ro
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
Adevarul
Val de disponibilizări la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
Mediafax
Liderii PSD se întâlnesc pentru a decide continuarea sau ieșirea de la guvernare
Click
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Filmul tragediei din Sibiu, unde tatăl şi fiul de 9 ani au murit electrocutaţi. Cum s-a produs nenorocirea
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Capital.ro
Șoferii rămân fără permis auto. Sunt ”executați silit” de către stat. Nu va fi înapoiat dacă nu se achită banii
Evz.ro
George Simion, promovat de rețeaua „Șor” în Republica Moldova. Poliția a ridicat arme, bani în urma a 78 de percheziții
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Stirile Kanal D
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Kfetele
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine”
RadioImpuls
UNTOLD X. Cât te costă o porție de mâncare la ediția aniversară a celebrului festival? Iată prețurile la care trebuie să te aștepți
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Cartofii pot crește riscul de diabet, dar depinde cum îi gătești