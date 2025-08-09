Românii cu depozite bancare de peste 100 de mii de euro vor fi impozitați cu 16%

Depozitele populației din bănci vor fi impozitate. Vizate sunt persoanele care au venituri peste un anumit plafon. Între timp, băncile cresc dobânzile la depozite pentru a-i încuraja pe oameni să își țină banii în conturi.

Românii care au depozite la bănci, cei care au economisit sume importante, vor plăti și un impozit mai mare. Este vorba despre persoanele care au depozite de peste 100.000 euro și care vor fi impozitate cu 16%.

Restul populației, cei care dețin sub 100.000 euro, ar putea plăti tot un impozit de 10% cum este și în momentul de față. Între timp, băncile se iau la întrecere în privința dobânzilor pe care le aplică la depozitele populației. Totul pentru a-i convinge până la urmă pe oameni să își țină banii în bănci. În unele cazuri, aceste dobânzi au depășit chiar dobânzile la titlurile de stat. Pentru populație au existat dobânzi, de exemplu, care au majorat la 8%/an dobânzile pentru depozitele în lei pentru persoane fizice, constituit pe o perioadă foarte scurtă, de o lună.

În paralel, depozitul în lei, pe o perioadă de trei luni, oferă o dobândă de 7%/an.