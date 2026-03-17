Romanii fac nopți albe din cauza grijilor financiare. 75% din români spun ca stresul financiar le afectează sănătatea mintală

Românii sunt tot mai afectați de stresul financiar, iar unii din ei au început să facă nopți albe din cauza asta. Un studiu recent a indicat că 75% dintre români se confruntă cu asta, iar un nou fenomen numit anorexia financiară, face victime în țara noastră și populația începe să facă economii duse la extrem.

Romanii fac nopți albe din cauza grijilor financiare

75% dintre români spun că stresul financiar le afectează sănătatea mintală, mai mult de 85% dintre ei afirmă că nu dorm bine noaptea din cauza acestor griji pe care le au, relatează Digi24.

Care sunt principalii factori care duc aceste îngrijorări financiare

Creșterea prețurilor pentru produsele de bază, cei mai afectați sunt oamenii cu vârste de peste 55 de ani, arată sondajul.

Pe locul doi, îngrijorarea în legătură cu cheltuielile neplanificate, reparațiile care apar spontan sau urgențele medicale, femeile ar fi cele mai afectate de aceste lucruri.

Pe locul trei, teama legată de locul de muncă, nesiguranța în ceea ce privește jobul și povara datoriilor îi apasă pe mulți români mai ales pe cei între 35 și 44 de ani.

La toate acestea se adaugă fenomenul de anorexie financiară, un fenomen nou. Obiceiul de a strânge la sânge banii, de a avea grijă ce facem cu fiecare ban, foarte mulți dintre români se abțin de la a își cumpăra mâncare sau alte produse de bază.

Această economisire și gestionare a banilor duse la extrem pot afecta viața de zi cu zi, asta spun specialiștii. Psihologii vin și ei cu avertismente că tot mai multe persoane sunt îngrijorate cu privire la cheltuirea banilor, iar aceste temeri afectează mai ales deciziile și stilul de viață.

Recomandările autorului: