Românii s-au înghesuit în supermarketuri pentru a-și face PROVIZII din cauza Ciclonului Barbara

De când au apărut primele știri despre Ciclonul Barbara care lovește Europa, iar telefoanele au fost înroșite de avertizările RO-ALERT privind Codul Roșu de furtună, românii au dat năvală în magazinele alimentare și în supermarketuri.

Între timp, în localitățile unde riscul de inundații este crescut, localnicii și autoritățile s-au înarmat cu lopeți și s-au mobilizat încă de la primele ore ale dimineții pentru a amplasa 4.000 de saci cu nisip. Și vârstnicii au primit saci pentru a-și proteja casele de apă.

Autoritățile din sud-estul României, în alertă

Codul roșu pentru Constanța intră în vigoare în seara aceasta, la ora 21:00, și expiră mâine, 8 octombrie, ora 23:00.

„În această perioada a codului roşu să nu îşi părăsească locuințele decât în caz de maximă urgență. Să evite parcarea autoturismelor sub copaci sau lângă stâlpii de iluminat public”, a declarat Loredana Ghena, purtător de cuvânt Primaria Valu lui Traian.

„Colegii de la ISU Suceava şi Botoşani sunt pe drum cu 2 bărci pneumatice, 16 motopompe, 14 camioane, 4 autocamioane, 2 microbuze și 2 autospeciale. Situaţia din teren este una dinamică”, a declarat Ana Maria Stoica, purtător de cuvânt ISU Dobrogea.

„Perioada cea mai grea va fi noaptea. Scurgerea pluvială este în condiții bune în oraş. Am tot făcut lucrări în sensul ăsta. Am discutat cu operatorii de energia electrică să intervină acolo unde se întrerupe energia electrică”, a declarat Vergil Chițac, primarul din Constanţa.

Românii s-au înghesuit în magazine să-și facă provizii

Echipa de corespondenți de la Observator News a luat interviuri de la câțiva localnici care au fost la cumpărături.

„Am luat de toate: legume, carne, fructe, de toate”, a declarat o bătrână.

„Mă duc la magazin ca să îmi fac câteva provizii. Pâine în primul rând, biscuiţi, lactate”, a spus o altă femeie vârstnică pentru Observator News.

