Românii trăiesc la limita sărăciei, dar nu renunță la confort. Ce tabiet de lux au acasă

Românii pot să renunțe la haine noi, la mâncăruri scumpe, la apa plată de la magazin, dar nu renunță la un singur lucru din casa lor. Astfel că, deși prețurile la energie au explodat, confortul de acasă a devenit un „lux sfânt”.

Studiul realizat de iVox Research pentru Provident Financial România și citat de Economica.net indică cât de inventivi au devenit românii la economii. 87% storc tubul de pastă de dinți până la ultima picătură, 62% pun apă în șampon cât să mai iasă de un spălat, iar 67% cumpără mâncare aproape expirată, deoarece este mai ieftină.

Însă când vine vorba de confort, nu mai e loc de niciun compromis: peste 70% dintre români folosesc aerul condiționat, indiferent de cât de mare le vine factura la curent.

Prin urmare, românii se descurcă cum pot, doar ca să nu renunțe la aerul condiționat. Aproximativ 10% recunosc că stau mai mult la serviciu, acolo unde răcoarea este gratis, 20% merg la mall numai ca să se răcorească, însă cei mai mulți, adică 34%, susțin că preferă să suporte costurile și să îl folosească acasă.

„Aerul condiționat e ultima frontieră. Nu renunțăm la el, oricât ar costa”, se arată în concluziile studiului citat de Economica.net.

Totodată, criza i-a făcut pe români să fie practici: numai 22% își cumpără o mașină de spălat nouă, atunci când cea veche se strică. Restul o repară, iar peste 20% caută singuri pe internet cum anume se poate face asta.

La cumpărături, româmii vânează reducerile, iar 35% beau apă de la robinet, pentru a nu mai da bani pe sticle. Peste jumătate dintre români se îmbracă din magazine second hand, iar 10% își cârpesc hainele vechi.

Aproape o tremie dintre responedenți consider că un stil de viață sănătos e costisitor, însă tot caută variante ieftine. 36% susțin că mănâncă mai puțin, însă mai de calitate, iar 35% merg zilnic pe jos, ca o formă gratuită de mișcare.

Și reciclarea a intrat în tabieturile zilnice: 43% păstrează sticle în portbagaj, ca să le ducă la centrele SGR, dar 13% nu se obosesc, pentru că „50 de bani pe recipient e prea puțin ca să merite drumul”.

Iar atunci când apare o urgență, 60% se bazează pe economiile personale, o treime „trag de timp” până la salariu și doar 7% merg la bancă sau IFN. 72% spun că își cumpără numai strictul necesar, iar restul încearcă să echilibreze tentația promoțiilor cu dorința de a pune bani deoparte.

Studiul a fost realizat în perioada 12-25 august 2025 pe un eșantion de 1.0011 persoane de peste 18 ani, din mediul urban, și face parte din campania „Ghidul românului chibzuit”, lansată de Provident.

Autorul recomandă:

Vârsta de PENSIONARE crește la 73 de ani. Cine sunt cei 883.000 de români afectați!

Barometrul paranormalului: Peste jumătate dintre români cred în locuri „încărcate energetic”