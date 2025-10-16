Vârsta de PENSIONARE crește la 73 de ani. Cine sunt cei 883.000 de români afectați!

Vești proaste pentru românii stabiliți în Germania, țara ar putea doborî recordul european pentru vârsta de pensionare, mai exact 73 de ani.

Dacă înainte pilonul stabilității germane reprezenta munca multă, început devreme și o pensie sigură la timp, acum, aceste lucruri sunt puse sub semnul întrebării. Germania este în plin scandal social după ce un grup de experți ai Ministerului de Finanțe a propus o reformă radicală: creșterea vârstei de pensionare la 73 de ani, iar asta ar transforma-o în statul cu cea mai ridicată vârstă de pensionare din Europa. Propunerea a reaprins o dezbatere aprinsă. Pentru mulți această idee pare de neconceput: o viață întreagă de muncă ar putea să nu mai fie suficientă pentru a ajunge vreodată la pensie.

Germania se îndreaptă spre un record european controversat – vârsta de pensionare la 73 de ani

Un comitet din Ministerul de Finanțe german propune creșterea treptată a vârstei de pensionare la 73 de ani până în 2026. Dacă reforma va fi adoptată, atunci Germania va depăși chiar și Danemarca, care se pregătește de ridicarea vârstei de pensionare la 70 de până în 2040. În Olanda, pragul urmează să crească treptat la 67 de ani și 3 luni, dar Berlinul pare pregătit să meargă mult mai departe.

Câți români sunt stabiliți în Germania?

Potrivit datelor publicate de autoritățile germane, numărul românilor din Germania aproape s-a dublat în perioada 2015-2022, de la 450.000 la puțin peste 883.000 de persoane, iar asta reprezintă cea mai mare rată de creștere în rândul cetățenilor care provin din UE.

Cetățenii români sunt pe locul patru ca număr, depășiți de către cetățenii turci, în număr de aproape 1,5 milioane, cei ucraineni, puțin peste 1,1 milioane și cei sirieni, în număr de peste 900.000.

