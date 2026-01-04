Românul dat dispărut după incendiul din Crans-Montana, declarat mort de autoritățile elvețiene. Precizările MAE

Un român de 18 ani se află printre cele 40 de victime care și-au pierdut viața în incendiul izbucnit în noaptea de Revelion la Crans-Montana, a anunțat duminică Poliția cantonală din Valais. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că este vorba despre cetățeanul român a cărui dispariție fusese semnalată după tragedie.

Românul de 18 ani dat dispărut după incendiul din Crans-Montana a fost declarat mort

Potrivit Poliției cantonale din Valais, alte 16 victime au fost identificate, iar cadavrele acestora au fost predate familiilor. Este vorba despre patru tinere elvețience, cu vârste între 14 și 18 ani, șase tineri elvețieni cu vârste între 16 și 31 de ani, doi italieni de 16 ani, un cetățean cu dublă naționalitate (italiană și emiratele arabe unite) în vârstă de 16 ani, românul de 18 ani, un francez de 39 de ani și un tânăr turc de 18 ani.

Până în prezent, numărul total al deceselor confirmate a ajuns la 24, iar autoritățile continuă măsurile pentru identificarea tuturor victimelor, fie decedate, fie rănite.

Ce a transmis MAE

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că, „în conformitate cu informațiile transmise de autoritățile elvețiene competente, cetățeanul român presupus inițial dispărut este decedat”.

Ambasada României la Berna se află în contact permanent cu familia persoanei decedate și oferă asistență consulară. Echipa consulară menține, de asemenea, legătura cu autoritățile elvețiene competente.

MAE transmite condoleanțe familiei îndoliate și le reamintește cetățenilor români că pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Berna: +41 31 351 05 46 și +41 31 351 05 47, apelurile fiind preluate de Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), în regim de permanență.

Cetățenii români aflați într-o situație de urgență specială au la dispoziție și telefonul de urgență al misiunii diplomatice: +41 76 387 50 05.

