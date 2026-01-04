Catastrofa de la Crans-Montana, ziua 4. Guvernul federal elvețian anunță organizarea unei ceremonii solemne în memoria victimelor

Guvernul federal elvețian a anunțat că planifică o zi națională de doliu împreună cu bisericile. O ceremonie solemnă în memoria victimelor incendiului devastator dintr-un bar din Crans-Montana va fi organizat în Elveția vinerea viitoare, 9 ianuarie.

Anunțul vine de la președintele federal Guy Parmelin într-un interviu acordat ziarului Sonntagsblick. Ca o dovadă de solidaritate națională, clopotele bisericilor vor bate în toată Elveția vineri la ora 14:00, a spus Guy Parmelin.

Un minut de reculegere este planificat pentru această oră. Minutul de reculegere și sunetul clopotelor bisericii vor coincide cu începerea slujbei de pomenire din Crans-Montana. Ceremonia oficială dedicată victimelor incendiului este planificată pentru 9 ianuarie 2026, în municipalitatea Valais, potrivit SRF.

