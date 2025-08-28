Prima pagină » Actualitate » ROVINIETA se scumpește de la 1 septembrie. Noi tarife pentru șoferi și amenzi duble pentru cei prinși circulând fără taxa de drum plătită

ROVINIETA se scumpește de la 1 septembrie. Noi tarife pentru șoferi și amenzi duble pentru cei prinși circulând fără taxa de drum plătită

Denis Andrei
28 aug. 2025, 08:21, Actualitate
ROVINIETA se scumpește de la 1 septembrie. Noi tarife pentru șoferi și amenzi duble pentru cei prinși circulând fără taxa de drum plătită
Foto: Profimedia images

O nouă lovitură pentru români. După valul de scumpiri generat de inflație și de creșterea TVA, șoferii care circulă pe drumurile din România vor plăti mai mult. De la 1 septembrie 2025, tarifele rovinietei pentru autoturisme cresc semnificativ, unele aproape se dublează. În paralel, amenzile pentru lipsa taxei de drum se vor dubla.

Șoferii care circulă pe drumurile naționale și autostrăzile din România vor plăti mai mult pentru rovinietă începând cu 1 septembrie 2025. Noile tarife sunt stabilite prin Legea 141/2025, parte din primul pachet de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan.

Pentru autoturisme, rovinieta anuală crește de la 28 de euro la 50 de euro (TVA inclus), iar o rovinietă de o zi ajunge la 3,5 euro, față de 2,5 euro în prezent.

Noile tarife pentru autoturisme

  • 1 zi – 3,5 euro (față de 2,5 euro)
  • 10 zile – 6 euro (față de 3,3 euro)
  • 30 de zile – 9,5 euro (față de 5,3 euro)
  • 60 de zile – 15 euro (față de 8,4 euro)
  • 12 luni – 50 euro (față de 28 euro)

Pentru celelalte categorii de vehicule, tarifele rămân neschimbate deocamdată.

Cât va costa în lei noua rovinietă

Taxa de drum se achită în lei, în funcție de cursul valutar stabilit de BNR la începutul fiecărei luni. Pornind de la un curs de aproximativ 5,05 lei/euro, tarifele orientative de la 1 septembrie vor fi:

  • 1 zi – 17,7 lei (față de 12,7 lei în august)
  • 10 zile – 30,3 lei (față de 16,7 lei)
  • 30 de zile – 48 lei (față de 26,9 lei)
  • 60 de zile – 75,8 lei (față de 42,6 lei)
  • 12 luni – 252,7 lei (față de 142 lei)

Rovinietele achiziționate înainte de 1 septembrie rămân valabile până la expirarea perioadei înscrise pe ele.

Amenzi mai mari pentru lipsa rovinietei

Odată cu scumpirea taxei de drum, cresc și amenzile pentru șoferii care circulă fără rovinietă valabilă. De la 1 septembrie, sancțiunea pentru autoturisme se majorează de la 250–500 lei la 500–1.000 lei.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) recomandă șoferilor să verifice valabilitatea rovinietei pentru a evita amenzile.

Cum poate fi cumpărată rovinieta

Șoferii au mai multe opțiuni pentru a achiziționa taxa de drum în 2025:

  • Online, pe site-ul oficial erovinieta.ro
  • Prin SMS, la numărul 7500, cu numărul de înmatriculare și categoria vehiculului (exemplu: „B00AJVA1” pentru autoturism, 1 zi)
  • La punctele de vânzare autorizate, precum benzinării și distribuitori parteneri, lista completă fiind disponibilă pe site-ul CNAIR

Citește și

LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1282. Delegația lui Zelenski, primită la New York
09:28
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1282. Delegația lui Zelenski, primită la New York
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Președinția ROMÂNIEI este sediul strategiei de politică externă, ambasadorii și ministrul de Externe doar o îndeplinesc”
09:10
Dan Dungaciu: „Președinția ROMÂNIEI este sediul strategiei de politică externă, ambasadorii și ministrul de Externe doar o îndeplinesc”
ANALIZĂ „Flota din umbră” a lui Putin, profit și putere. Ambițiile Rusiei pot declanșa un DEZASTRU ecologic în Arctica: „Zonă de sacrificiu”
09:00
„Flota din umbră” a lui Putin, profit și putere. Ambițiile Rusiei pot declanșa un DEZASTRU ecologic în Arctica: „Zonă de sacrificiu”
ADMINISTRAȚIE Cum se calculează taxa pe apa de ploaie. De ce suntem obligați să o plătim? Costul nu s-a inventat în România, se percepe și în Germania sau SUA
09:00
Cum se calculează taxa pe apa de ploaie. De ce suntem obligați să o plătim? Costul nu s-a inventat în România, se percepe și în Germania sau SUA
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 692. Consiliul de Securitate al ONU: „Foametea din Gaza, o criză provocată de om”
08:48
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 692. Consiliul de Securitate al ONU: „Foametea din Gaza, o criză provocată de om”
POLITICĂ Coaliția de guvernare a luat 8 la evaluarea făcută de premier/Ilie Bolojan:”Nu este o situație ușoară. Cu toate discuțiile”
08:36
Coaliția de guvernare a luat 8 la evaluarea făcută de premier/Ilie Bolojan:”Nu este o situație ușoară. Cu toate discuțiile”
Mediafax
Tragedie in Bacău. O adolescentă de 15 ani, accidentată mortal de tren
Digi24
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor
Cancan.ro
Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la ProTV, cu zâmbetul pe faţă!
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Mediafax
Ce ajutoare militare a trimis România Ucrainei? Bolojan a oferit primele detalii
Click
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
Digi24
VIDEO Motivul pentru care un avion F-35 de 200 de milioane de dolari s-a prăbușit în Alaska: a fost „păcălit” de gheață
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
observatornews.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
StirileKanalD
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
KanalD
Cutremur în România, noaptea trecută. În ce orașe a fost resimțit seismul
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis suspendat
Descopera.ro
S-a aflat ce anume produce o STRĂLUCIRE MISTERIOASĂ în Oceanul de Sud
Capital.ro
Elena Udrea, din nou cea mai fericită. Se poate citi iubirea direct pe chipul ei. Totul e filmat (FOTO)
Evz.ro
Semințele de pepene verde. Cinci gustări surprinzătoare, pline de proteine
A1
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
BOMBĂ la Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia 2025”! Sofia Vicoveanca, MAREA ABSENTĂ a festivalului: „Nu sunt pe listă! Suceava e departe...”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Câți români muncesc ore suplimentare și care este media în UE?
HOROSCOP Cele 6 zodii cu aură strălucitoare. Acești nativi au noroc la bani și sunt protejați de Divinitate, toamna aceasta
09:20
Cele 6 zodii cu aură strălucitoare. Acești nativi au noroc la bani și sunt protejați de Divinitate, toamna aceasta
EXTERNE Ucraina analizează modalități de a partaja informații cu Occidentul/ „DATELE pe care le avem sunt neprețuite pentru orice țară”
09:06
Ucraina analizează modalități de a partaja informații cu Occidentul/ „DATELE pe care le avem sunt neprețuite pentru orice țară”
POLITICĂ Bolojan, noi detalii despre reforma PENSIILOR speciale: Va include o perioadă de tranziție de 15 ani și un plafon de 75% din ultimul salariu
08:51
Bolojan, noi detalii despre reforma PENSIILOR speciale: Va include o perioadă de tranziție de 15 ani și un plafon de 75% din ultimul salariu
ACTUALITATE Cine este polițistul care a intervenit când un livrator din Bangladesh a fost agresat de un bărbat, în București
08:21
Cine este polițistul care a intervenit când un livrator din Bangladesh a fost agresat de un bărbat, în București
POLITICĂ Ucraina se apără de Putin cu muniție de proveniență rusească. Aceasta este furnizată de români, ca ajutor militar
08:15
Ucraina se apără de Putin cu muniție de proveniență rusească. Aceasta este furnizată de români, ca ajutor militar