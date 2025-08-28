O nouă lovitură pentru români. După valul de scumpiri generat de inflație și de creșterea TVA, șoferii care circulă pe drumurile din România vor plăti mai mult. De la 1 septembrie 2025, tarifele rovinietei pentru autoturisme cresc semnificativ, unele aproape se dublează. În paralel, amenzile pentru lipsa taxei de drum se vor dubla.
Șoferii care circulă pe drumurile naționale și autostrăzile din România vor plăti mai mult pentru rovinietă începând cu 1 septembrie 2025. Noile tarife sunt stabilite prin Legea 141/2025, parte din primul pachet de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan.
Pentru autoturisme, rovinieta anuală crește de la 28 de euro la 50 de euro (TVA inclus), iar o rovinietă de o zi ajunge la 3,5 euro, față de 2,5 euro în prezent.
Pentru celelalte categorii de vehicule, tarifele rămân neschimbate deocamdată.
Taxa de drum se achită în lei, în funcție de cursul valutar stabilit de BNR la începutul fiecărei luni. Pornind de la un curs de aproximativ 5,05 lei/euro, tarifele orientative de la 1 septembrie vor fi:
Rovinietele achiziționate înainte de 1 septembrie rămân valabile până la expirarea perioadei înscrise pe ele.
Odată cu scumpirea taxei de drum, cresc și amenzile pentru șoferii care circulă fără rovinietă valabilă. De la 1 septembrie, sancțiunea pentru autoturisme se majorează de la 250–500 lei la 500–1.000 lei.
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) recomandă șoferilor să verifice valabilitatea rovinietei pentru a evita amenzile.
Șoferii au mai multe opțiuni pentru a achiziționa taxa de drum în 2025: