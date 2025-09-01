ROVINIETA și taxele de pod se scumpesc de la 1 septembrie 2025. Cât vor plăti în plus șoferii? Amenzi duble pentru cei care nu respectă legea

Vești proaste pentru șoferi. Începând de luni, 1 septembrie 2025, tarifele pentru rovinieta autoturismelor cresc considerabil. Cei care nu respectă legea vor fi sancționați drastic pentru lipsa acesteia, potrivit Legii nr. 141/2025.

Noul tarif anual al rovinietei urcă de la 28 de euro la 50 de euro (TVA inclus), în timp ce sancțiunile pentru șoferii care circulă fără rovinietă cresc de la 250–500 lei la 500–1.000 lei.

Autoritățile precizează că vignetele achitate înainte de această dată rămân valabile pentru întreaga perioadă de utilizare.

Noile tarife pentru autoturisme sunt următoarele:

rovinieta de o zi : de la 2,5 euro la 3,5 euro;

: de la 2,5 euro la 3,5 euro; rovinieta de 10 zile : de la 3,3 euro la 6 euro;

: de la 3,3 euro la 6 euro; rovinieta de 30 de zile: de la 5,3 euro la 9,5 euro;

de la 5,3 euro la 9,5 euro; rovinieta de 60 de zile: de la 8,4 euro la 15 euro;

de la 8,4 euro la 15 euro; rovinieta de 12 luni: de la 28 de euro la 50 de euro.

Cresc și taxele de pod

Pe lângă majorarea rovinietei, cresc și taxele de pod pentru autoturisme.

Astfel, trecerea podurilor peste Dunăre între Fetești și Cernavodă va costa 19 lei în loc de 13 lei, iar trecerea podului dintre Giurgeni și Vadu Oii va fi 16 lei, față de 11 lei anterior, potrivit News.ro.

Potrivit estimărilor, impactul financiar al noilor tarife se ridică la aproximativ 30 de milioane de euro.

Autoritățile îi îndeamnă pe șoferi să verifice valabilitatea rovinietei și să respecte noile reglementări pentru a evita sancțiunile.