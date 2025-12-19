Prima pagină » Actualitate » Ruby se confesează. ”Fac niște crize de nervi pe cine îmi iese în cale”

19 dec. 2025, 17:30
Cântăreața Ruby, în vârstă de 36 de ani, a mărturisit că face urât când se enervează și obișnuiește să-și descarce nervii pe cei apropiați.

Ruby, una dintre cele mai lipsite de inhibiții vedete din showbiz-ul autohton, formează un cuplu de mulți ani cu Robert Adrian, împreună cu care a participat și la emisiunea ”Asia Express”, de la Antena 1. Ruby și Robert s-au cunoscut la filmările videoclipului „Stinge lumina” al artistei, unde acesta a jucat rolul bărbatului cucerit de formele voluptuoase ale solistei. Robert este dansator de profesie și mare pasionat de sport. De altfel, iubitul lui Ruby a participat și la show-ul „Ninja Warrior”, difuzat de Pro TV.

Ruby a făcut mărturisiri pentru spynews.ro. Aceasta a dezvăluit că atunci când e obosită își descarcă nervii pe cei apropiați.

Ruby se confesează. ”Cu străinii îmi este rușine, cu ăștia pe care îi iubesc. Cu cine nu ar trebui, bineînțeles”

”Fac niște crize de nervi pe cine îmi iese în cale. Așa îmi dau eu un refresh, mă cert și eu cine îmi iese în cale. Cu străinii îmi este rușine, cu ăștia pe care îi iubesc. Cu cine nu ar trebui, bineînțeles. Cel mai afectat este Robert, bietul de el. Nu mai bagă în seamă. Nici nu mai stă să se certe cu mine, din păcate, asta mă frustrează. Nu am cu cine să mă cert, din păcate, mă cert singură”, a declarat Ruby.

”Pe mama și pe Robert, pe mamaie degeaba, cu ea vorbesc de parcă mă cert prin casă, pentru că este surdă. Ar fi un efort prea mare să mă cert cu mamaie, pentru că ea nu aude nici când urlu să mă audă. La mine e zgomot mereu, nu este liniște niciodată, iar vecinii sunt foarte drăguți. Nici eu nu îi aud pe ei, ori sunt bine izolate apartamentele, ori am niște vecini foarte linistiti”, a mai spus aceasta.

