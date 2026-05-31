Rusaliile 2026. Tradițiile, credințele și obiceiurile legate de una dintre cele mai importante sărbători creștine

Creștinii ortodocși sărbătoresc duminică și luni, 31 mai și 1 iunie 2026, Rusaliile, una dintre cele mai importante sărbători religioase ale anului. Cunoscută și ca Pogorârea Sfântului Duh sau Cincizecimea, această zi marchează momentul în care Duhul Sfânt s-a pogorât asupra Apostolilor. În tradiția populară românească, Rusaliile sunt însoțite de numeroase obiceiuri și credințe legate de protecția gospodăriei, pomenirea morților și alungarea spiritelor rele.

Moșii de Rusalii și pomenirea celor trecuți la cele veșnice

Ziua de sâmbătă dinaintea Rusaliilor este cunoscută drept Moșii de Vară. Cu această ocazie, credincioșii participă la slujbe de pomenire și împart pomană pentru sufletele celor adormiți.

Potrivit tradiției, se oferă vase noi din lut umplute cu diverse alimente, precum colaci, fructe, ouă, plăcinte, brânză, mămăligă sau ciorbă. Acestea sunt împodobite cu flori și busuioc, iar lumânările aprinse nu lipsesc de la pomenire.

În unele zone ale țării se spune că nu este bine să mănânci înainte de a împărți pomană pentru cei decedați.

De ce se pun ramuri de tei și nuc la uși

Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri de Rusalii este sfințirea ramurilor de tei și nuc. Credincioșii le duc la biserică în ziua sărbătorii, iar după slujbă le așază la icoane, porți, ferestre sau la intrarea în locuințe.

Tradiția spune că acestea simbolizează limbile de foc care s-au pogorât asupra Apostolilor și au rol de protecție împotriva grindinei, fulgerelor, bolilor și altor necazuri.

Rugăciuni pentru recolte și binecuvântarea câmpurilor

În multe comunități rurale, după slujba de Rusalii, preoții merg împreună cu credincioșii pe câmp pentru a sfinți culturile și a se ruga pentru recolte bogate.

Obiceiul este păstrat de generații și are rolul de a cere protecție pentru semănături împotriva secetei, grindinei și altor fenomene care pot afecta agricultura.

În folclorul românesc, Rusaliile sunt asociate cu ielele, ființe supranaturale despre care se spune că îi pedepsesc pe cei care nu respectă sărbătoarea.

Pentru a se feri de rele, oamenii obișnuiau să pună pelin și usturoi la porți, ferestre și în gospodării. În unele regiuni, pelinul este folosit și în băuturi, fiind considerat un simbol al protecției.

Dansul Călușarilor, unul dintre cele mai vechi ritualuri românești

Printre cele mai spectaculoase tradiții de Rusalii se numără dansul Călușarilor, inclus în patrimoniul cultural imaterial UNESCO.

Potrivit credinței populare, dansul avea puterea de a alunga duhurile rele și de a vindeca bolile atribuite Rusaliilor. Călușarii formau cete speciale și respectau reguli stricte pe durata sărbătorii, iar mișcările lor ritualice erau considerate aducătoare de sănătate, noroc și protecție pentru întreaga comunitate.