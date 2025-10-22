Rusia a bombardat portul Izmail. MApN a ridicat două avioane F-16 și două Eurofighter germane

Ministerul Apărării Naționale transmite că, deși nu a fost detectată nicio pătrundere de drone în spațiul aerian al României, comandantul misiunii a avut aprobarea prealabilă pentru angajarea țintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spațiul aerian românesc.

În noaptea de marți spre miercuri, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, în jurul orei 1, mesaj RO-Alert ca urmare a atacului cu drone executat de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre.

Alertă la Baza 86 Aeriană Borcea

Sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat din timp un grup de ținte aeriene care se deplasau spre zona brațului Chilia și a Deltei Dunării.

Conform procedurilor, două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Borcea au decolat, în jurul orei 00:50, pentru cercetarea situației. Potrivit MApN, au fost raportate aproximativ 10 explozii pe malul ucrainean, în zona localităților Izmail și Chilia, dar nu a fost detectată nicio pătrundere de vehicule aeriene fără pilot în spațiul aerian al României.

„Comandantul misiunii a avut aprobarea prealabilă pentru angajarea țintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spațiul aerian național și puneau în pericol securitatea cetățenilor României. În jurul orei 2:35, au decolat din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu două aeronave de luptă germane Eurofighter Typhoon, pentru a executa misiuni de Poliție Aeriană Întărită”, mai arată MApN într-un comunicat de presă.

Mesajul de încetare a alertei aeriene pentru populația din nordul județului Tulcea a fost transmis în jurul orei 3.00, iar aeronavele au revenit, în siguranță, în bazele aeriene, la 3.50, ultimele.

O echipă de specialiști ai MApN, MAI, și SRI va cerceta în cursul zilei de azi, 22 octombrie, zona de pe malul românesc al Dunării, din proximitatea localităților ucrainene atacate noaptea trecută, pentru evaluarea situației.

În încheiere, Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre: „Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO”.

