Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a spus, miercuri, că încercările de a tăia „nodul de criză” din Orientul Mijlociu vor fi nereușite. În același timp, nu există o soluție rapidă pentru criza din jurul Iranului, a adăugat șeful diplomației ruse.

„Nodul de criză” din Orientul Mijlociu va fi foarte dificil de dezlegat (aluzie la nodul gordian tăiat de Alexandru Macedon n. red.), a declarat ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, într-o conferință de presă după vizita sa în China. Potrivit acestuia, este puțin probabil ca încercările actuale de a-l „tăia” să aibă succes.

„Orientul Mijlociu și zona Golfului Persic, unde au loc în prezent evenimentele care preocupă cel mai mult pe toată lumea, reprezintă în mod evident un «nod de criză», care va fi foarte greu de dezlegat. Iar ceea ce încearcă acum – să fie pur și simplu tăiat – cred că va duce cu greu la un rezultat”, a spus Lavrov.

De asemenea, el a adăugat că problemele Palestinei, ale Gazei și Cisiordaniei „nu trebuie să rămână în umbră și să fie împinse în plan secund”.

Lavrov: „Obiectivul israelian e distrugerea Iranului”

Este imposibil să crezi în distrugerea Iranului, iar convingerea unor state în sens contrar ridică semne de întrebare, spune Lavrov.

„Ca în orice alt conflict, cauza principală este această linie agresivă. Iar în spatele ei stau două lucruri. Pentru Israel, desigur, este convingerea absolut fermă că Iranul trebuie distrus. Cum poate cineva să creadă asta – nu știu, nu înțeleg”, a spus ministrul.

El a menționat că președintele SUA, Donald Trump, a amenințat la un moment dat că va „distruge această civilizație”. „Știți ce reacții a stârnit acest lucru”, a subliniat Lavrov.

Potrivit șefului diplomației ruse, această acuzație ideologică este orientată spre schimbarea regimului, care „întruchipează o cultură și o civilizație ce există de multe milenii”.

„Un astfel de obiectiv, în sine, nu poate evoca respect din perspectiva valorilor umane universale și nici respect din punctul de vedere al convingerii cuiva în fezabilitatea sa”, a subliniat ministrul rus de externe.

