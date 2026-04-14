Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a sosit marți în China pentru o vizită de doua zile, în cursul căreia cele două puteri se vor „coordona” pe teme internaționale actuale.

Serghei Lavrov s-a întâlnit cu omologul său chinez, Wang Yi, potrivit RBC. Discuțiile au avut loc la Pensiunea de Stat Diaoiutai.

Luni, MAE rus a anunțat că miniștrii vor discuta chestiuni bilaterale, cooperarea în formate internaționale și vor purta un schimb detaliat de opinii pe o serie de subiecte fierbinți, inclusiv Ucraina și Orientul Mijlociu.

China și Rusia sunt parteneri ai Iranului și rivali ai Statelor Unite

Șeful diplomației ruse a discutat luni la telefon cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, a informat biroul său.

China găzduiește marți o serie de lideri străini, toți îngrijorați de consecințele evenimentelor din Orientul Mijlociu – prințul moștenitor al Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez și președintele vietnamez To Lam.

„China este pregătită să continue să joace un rol constructiv și să contribuie la restabilirea păcii și liniștii în regiunea Golfului”, i-a spus luni premierul chinez Li Qiang prințului moștenitor al Abu Dhabi, potrivit agenției de știri Xinhua.

În pofida gradului ridicat de discreție în ceea ce privește detaliile acțiunilor sale, diplomației chineze i-a fost atribuit un rol semnificativ în actualul armistițiu și în organizarea negocierilor eșuate între Iran și Statele Unite.

Ministrul de externe chinez, Wang Yi, și omologul său rus își vor „coordona pozițiile privind dezvoltarea relațiilor bilaterale, cooperarea în diverse domenii și problemele internaționale și regionale de interes comun”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Guo Jiakun.

„În ultimii ani, cele două țări au continuat să își aprofundeze relațiile permanente de bună vecinătate și prietenie și să își extindă coordonarea strategică generală”, a adăugat Guo Jiakun.

