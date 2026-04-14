Șeful diplomației ruse vizitează China pentru discuții despre Ucraina, Iran și cooperarea bilaterală

Olga Borșcevschi
Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a sosit marți în China pentru o vizită de doua zile, în cursul căreia cele două puteri se vor „coordona” pe teme internaționale actuale.

Serghei Lavrov s-a întâlnit cu omologul său chinez, Wang Yi, potrivit RBC. Discuțiile au avut loc la Pensiunea de Stat Diaoiutai.

Luni, MAE rus a anunțat că miniștrii vor discuta chestiuni bilaterale, cooperarea în formate internaționale și vor purta un schimb detaliat de opinii pe o serie de subiecte fierbinți, inclusiv Ucraina și Orientul Mijlociu.

Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, s-a întâlnit cu omologul său chinez, Wang Yi. Foto: mid.ru

Discursul de deschidere al ministrului de externe rus, Serghei Lavrov, în timpul discuțiilor cu omologul său chinez, Wang Yi, Beijing, 14 aprilie 2026. Foto: mid.ru

China și Rusia sunt parteneri ai Iranului și rivali ai Statelor Unite

Șeful diplomației ruse a discutat luni la telefon cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, a informat biroul său.

China găzduiește marți o serie de lideri străini, toți îngrijorați de consecințele evenimentelor din Orientul Mijlociu – prințul moștenitor al Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez și președintele vietnamez To Lam.

„China este pregătită să continue să joace un rol constructiv și să contribuie la restabilirea păcii și liniștii în regiunea Golfului”, i-a spus luni premierul chinez Li Qiang prințului moștenitor al Abu Dhabi, potrivit agenției de știri Xinhua.

În pofida gradului ridicat de discreție în ceea ce privește detaliile acțiunilor sale, diplomației chineze i-a fost atribuit un rol semnificativ în actualul armistițiu și în organizarea negocierilor eșuate între Iran și Statele Unite.

Ministrul de externe chinez, Wang Yi, și omologul său rus își vor „coordona pozițiile privind dezvoltarea relațiilor bilaterale, cooperarea în diverse domenii și problemele internaționale și regionale de interes comun”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Guo Jiakun.

„În ultimii ani, cele două țări au continuat să își aprofundeze relațiile permanente de bună vecinătate și prietenie și să își extindă coordonarea strategică generală”, a adăugat Guo Jiakun.

Citește și

SĂNĂTATE Obiceiul simplu care este extrem de eficient pentru sănătatea creierului
14:11
Obiceiul simplu care este extrem de eficient pentru sănătatea creierului
FLASH NEWS Giorgia Meloni anunță suspendarea cooperării militare cu Israelul. Care este motivul din spatele deciziei
14:03
Giorgia Meloni anunță suspendarea cooperării militare cu Israelul. Care este motivul din spatele deciziei
EXTERNE Iranul vrea să primească despăgubiri de război de la cinci state arabe. Ce națiuni sunt vizate de demersul Teheranului
13:38
Iranul vrea să primească despăgubiri de război de la cinci state arabe. Ce națiuni sunt vizate de demersul Teheranului
ULTIMA ORĂ Președintele Parlamentului din Slovenia face referendum pentru ieșirea țării din NATO. Nu exclude o vizită la Moscova
13:34
Președintele Parlamentului din Slovenia face referendum pentru ieșirea țării din NATO. Nu exclude o vizită la Moscova
FLASH NEWS Xi Jinping îl laudă pe Pedro Sánchez și spune că amândoi sunt de „partea corectă a istoriei” împotriva „legii junglei”
13:23
Xi Jinping îl laudă pe Pedro Sánchez și spune că amândoi sunt de „partea corectă a istoriei” împotriva „legii junglei”
INEDIT Mașina lui Michael Schumacher, scoasă la vânzare. Ce preț are Mercedes-Benz SLK 230 Kompressor, cu 135.000 kilometri la bord și fără accidente
13:14
Mașina lui Michael Schumacher, scoasă la vânzare. Ce preț are Mercedes-Benz SLK 230 Kompressor, cu 135.000 kilometri la bord și fără accidente
Mediafax
Liderul senatorilor USR, despre o eventuală ieșirea de la guvernare a PSD: Dacă merg pe calea asta să se ia în brațe cu AUR și să vină la guvernare
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Cum s-a produs accidentul de Paște din Snagov. Ce greșeală fatală a comis Mihai, șoferul BMW-ului
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Filmul accidentului tragic din Ciolpani. Momentul în care cei doi tineri morți sunt găsiți de prietenii lor: „Mi-e rău!”
Mediafax
Ministerul Mediului deblochează desemnarea geoparcurilor UNESCO în România
Click
Dragoș Dolănescu intervine în scandalul dintre fratele lui și Electrecord: „Cum să ceară atâția bani?”. Marea lui nemulțumire
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Cancan.ro
Cu cine a plecat Rareș Cojoc în vacanță, după ce a făcut Paștele cu Andreea Popescu: 'Doar noi doi'
Ce se întâmplă doctore
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit un nou comportament al furnicilor
CONTROVERSĂ Vlad Voiculescu continuă războiul cu Rafila, după ce au fost publicate noi documente în scandalul Pfizer. Ce acuză Voiculescu
15:02
Vlad Voiculescu continuă războiul cu Rafila, după ce au fost publicate noi documente în scandalul Pfizer. Ce acuză Voiculescu
ACTUALITATE Începe, în Olanda, procesul legat de furtul Coifului de la Coțofenești și a brățărilor dacice de aur
14:50
Începe, în Olanda, procesul legat de furtul Coifului de la Coțofenești și a brățărilor dacice de aur
TRANSPORT Ucrainenii lansează o rută feroviară spre litoralul bulgar, care va trece prin București
14:37
Ucrainenii lansează o rută feroviară spre litoralul bulgar, care va trece prin București
TRADIȚIE Minivacanța de Rusalii 2026. Când va fi sărbătoarea și câte zile libere vor avea angajații din România
14:25
Minivacanța de Rusalii 2026. Când va fi sărbătoarea și câte zile libere vor avea angajații din România
NEWS ALERT România sângerează. 10.000 de copii s-au născut în februarie, dar s-au înregistrat 20.000 de decese. Câți copii sub 1 an au murit numai într-o lună
14:18
România sângerează. 10.000 de copii s-au născut în februarie, dar s-au înregistrat 20.000 de decese. Câți copii sub 1 an au murit numai într-o lună
EDUCAȚIE Elevele românce au cucerit Europa la Matematică. Ce performanță uriașă au obținut fetele la Bordeaux și cine a depășit România la nivel mondial
13:54
Elevele românce au cucerit Europa la Matematică. Ce performanță uriașă au obținut fetele la Bordeaux și cine a depășit România la nivel mondial

Cele mai noi

Trimite acest link pe