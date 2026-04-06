China și Rusia, pregătite să colaboreze pentru soluționarea diplomatică a războiului din Orientul Mijlociu. Ce i-a propus Wang Yi lui Serghei Lavrov

China se declară pregătită să coopereze cu Rusia la Consiliul de Securitate al ONU. Ministrul de Externe al Republicii Populare Chineze, Wang Yi, l-a contactat telefonic pe omologul său rus, Serghei Lavrov.

După mai bine de o lună de la începererea celui de-al Treilea Război din Golf (28 februarie 2026, când SUA a bombardat Iranul prin Operațiunea Epic Fury), Wang a declarat că va depune eforturi pentru a calma situația din Orientul Mijlociu, culimată cu criza energetică globală după ce Iran a închis Strâmtoarea Ormuz.

Soluția propusă de China pentru criza din Orientul Mijlociu

Oficialul chinez a spus că singura cale fundamentală pentru a rezolva problema navigației din Strâmtoarea Ormuz este încheierea unui armistițiu.

El a adăugat că țara sa a pledat întotdeauna pentru soluționarea problemelor prin dialog și negociere, potrivit Reuters.

Apelul miniștrilor de Externe vine după ce Consiliul de Securitate al ONU a decis să organizeze votarea rezoluției Bahrainului pentru protejarea vaselor comerciale în Strâmtoarea Ormuz, programată pentru săptămâna viitoare.

Reacția Rusiei la propunerea Chinei

Ministerul rus de Externe a raportat oficial că miniștrii Chinei și Rusiei au discutat modalități pentru încheierea unui armistițiu rapid și „lansarea dialogului politic și diplomatic”.

„Satisfacția a fost exprimată ca o consecință în apropierea Rusiei și Chinei în mai multe probleme pe agenda globală, inclusiv în situația din jurul Iranului, în legătură cu agresiunea neprovocată lansată de SUA și Israel împotriva țării”, a declarat ministerul rus de Afaceri Externe.

Cu toate că economia chineză are de suferit, Rusia obține câștiguri zilnice de 700 de milioane de dolari de pe urma războiului.  

În schimb, China este cel mai mare cumpărător al petrolului iranian.

Apelul Chinei la încetarea conflictului

A solicitat încetarea imediată a ostilităților care durează de mai bine de o lună și redeschiderea Strâmtoarei Ormuz.

Aceasta este o cale navigabilă îngustă care este vitală pentru 20% din tranzitul global de carburanți.

China a făcut apel în mod repetat la un armistițiu în regiunea Golfului și a Orientului Mijociu.

Sursa Foto: Ministerul Rus de Externe

