Prima pagină » Actualitate » Lovitură în justiție. Judecătoria din Topoloveni a pus sechestru pe cotețele de găini ale fostului primar din Beleți Negrești. Primarul a devenit cunoscut după ce și-a incendiat primăria

Lovitură în justiție. Judecătoria din Topoloveni a pus sechestru pe cotețele de găini ale fostului primar din Beleți Negrești. Primarul a devenit cunoscut după ce și-a incendiat primăria

Luiza Dobrescu
07 oct. 2025, 16:09, Actualitate
Lovitură în justiție. Judecătoria din Topoloveni a pus sechestru pe cotețele de găini ale fostului primar din Beleți Negrești. Primarul a devenit cunoscut după ce și-a incendiat primăria

În noaptea dintre 12 spre 13 decembrie 2021, primarul Mihai Marin a descins în primărie cu gânduri negre. A intrat în magazia în care avea 14 bidoane cu 280 de litri de motorină și a dat foc la tot. A făcut 7 luni de închisoare apoi s-a întors în funcția de primar. Astăzi, însă, a venit nota de plată finală. Judecătorii au stabilit despăgubiri de 1,3 milioane de lei și sunt nevoiți să-i ia până și cotețele de găini din curte.

Ca să strângă suma pe care fostul edil al comunei, Mihai Marin, o are de plată statului pentru daunele provocate, instanţa a dispus sechestru pe toate bunurile înregistrate pe numele acestuia, la primăria din localitate.

Printre acestea, se află şi 2 coteţe de păsări şi unul de animale. De asemenea, instanţa îl lasă pe fostul primar şi fără lemne de foc şi fân pentru animale, în pragul iernii. Lista bunurilor imobile și mobile care intră sub sechestru este mult mai mare. Primarului i-au mai pus sub sechestru 3 case bătrânești, mai multe anexe gospodărești, și mii de metri pătrați de teren intravilan și extravilan.

Și-a dat foc la primărie și a fugit la mănăstire

Mihai Marin a devenit celebru în urmă cu 4 ani, după ce şi-a incendiat propria primărie. Nu și-a explicat gestul, însă toată arhiva primăriei a fost mistuită. A fugit apoi cu mașina de serviciu la o mănăstire, iar pe drum a avut două tentative de suicid. A fost salvat după ce a încercat să intre cu maşina într-un parapet de beton. Aventura lui nu s-a terminat aici. A fugit din spital şi s-a aruncat în apele râului Argeş, de unde a fost salvat aproape în stare de hipotermie. Ulterior, a fost arestat, unde a stat din decembrie 2021 până în iulie 2022, după care a fost plasat în arest la domiciliu.

A contestat decizia, a câştigat și a redevenit primar

Mihai Marin şi-a pierdut funcţia în urma alegerilor locale din iunie 2024, iar de atunci are ca principală preocupare achitarea daunelor în valoare totală de peste 700.000 lei. Printre altele, are de achitat primăriei suma de 500.000 de lei, daune morale. Firma de telefonie, căreia îi aparţinea centrala telefonică distrusă în incendiu, s-a constituit parte civilă şi pretinde de la edil aproape 200.000 de lei.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Primarul din Argeș care A DAT FOC primăriei a revenit în funcție și mulțumește divinității: „Dumnezeu nu te lasă la greu”

Primarul comunei Beleţi-Negreşti din Argeș a fost arestat preventiv, fiind acuzat că ar fi dat foc Primăriei. După incendiu, edilul a mers la Mănăstirea Lainici și la mormântul lui Arsenie Boca

VIDEO | Edilul comunei Beleţi-Negreşti a fost reținut, după ce a recunoscut că a dat foc primăriei

Mediafax
Atenție! Se va emite curând Ro-Alert. Raed Arafat anunță că va fi emis Ro-Alert în zonele vizate de codul roșu de ploi
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
OFICIAL Școlile din București și Ilfov vor fi închise miercuri, din cauza vremii
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Scandal incredibil în lumea ultra-bogaților. Un miliardar și-a dezmoștenit fiul când a aflat ce a făcut: Nu avem nicio relație
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Școlile și grădinițele din Capitală şi alte 5 judeţe închise din cauza Codului Roșu. Cursurile se fac online
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Georgia a murit în mod inexplicabil la doar 24 de ani. Medicii au pus totul pe seama unei banale alergii și au trimis-o acasă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Evz.ro
A câștigat la Loto, dar a ajuns la spital după trei luni de petreceri
A1
Oficial: școlile se închid în București. Care sunt județele unde se mai închid școli, grădinițe și creșe
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul Mihaelei Rădulescu în urmă cu trei luni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
O nouă specie minusculă de pește preistoric dezvăluie originile somnului și crapului