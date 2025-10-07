În noaptea dintre 12 spre 13 decembrie 2021, primarul Mihai Marin a descins în primărie cu gânduri negre. A intrat în magazia în care avea 14 bidoane cu 280 de litri de motorină și a dat foc la tot. A făcut 7 luni de închisoare apoi s-a întors în funcția de primar. Astăzi, însă, a venit nota de plată finală. Judecătorii au stabilit despăgubiri de 1,3 milioane de lei și sunt nevoiți să-i ia până și cotețele de găini din curte.

Ca să strângă suma pe care fostul edil al comunei, Mihai Marin, o are de plată statului pentru daunele provocate, instanţa a dispus sechestru pe toate bunurile înregistrate pe numele acestuia, la primăria din localitate.

Printre acestea, se află şi 2 coteţe de păsări şi unul de animale. De asemenea, instanţa îl lasă pe fostul primar şi fără lemne de foc şi fân pentru animale, în pragul iernii. Lista bunurilor imobile și mobile care intră sub sechestru este mult mai mare. Primarului i-au mai pus sub sechestru 3 case bătrânești, mai multe anexe gospodărești, și mii de metri pătrați de teren intravilan și extravilan.

Și-a dat foc la primărie și a fugit la mănăstire

Mihai Marin a devenit celebru în urmă cu 4 ani, după ce şi-a incendiat propria primărie. Nu și-a explicat gestul, însă toată arhiva primăriei a fost mistuită. A fugit apoi cu mașina de serviciu la o mănăstire, iar pe drum a avut două tentative de suicid. A fost salvat după ce a încercat să intre cu maşina într-un parapet de beton. Aventura lui nu s-a terminat aici. A fugit din spital şi s-a aruncat în apele râului Argeş, de unde a fost salvat aproape în stare de hipotermie. Ulterior, a fost arestat, unde a stat din decembrie 2021 până în iulie 2022, după care a fost plasat în arest la domiciliu.

A contestat decizia, a câştigat și a redevenit primar

Mihai Marin şi-a pierdut funcţia în urma alegerilor locale din iunie 2024, iar de atunci are ca principală preocupare achitarea daunelor în valoare totală de peste 700.000 lei. Printre altele, are de achitat primăriei suma de 500.000 de lei, daune morale. Firma de telefonie, căreia îi aparţinea centrala telefonică distrusă în incendiu, s-a constituit parte civilă şi pretinde de la edil aproape 200.000 de lei.

