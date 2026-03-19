Iranul a lansat noi atacuri cu rachete asupra instalațiilor de petrol și gaze din Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite

Escaladare majoră în Orientul Mijlociu, după ce Iranul a lansat în această dimineață atacuri coordonate cu rachete asupra infrastructurii energetice din Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite, vizând rafinării, câmpuri de gaze și rute maritime strategice. Loviturile au provocat explozii, incendii și evacuări în lanț, alimentând temerile privind o criză energetică globală.

Criză totală în Orient, după ce Iranul a lansat, joi dimineață, noi atacuri cu rachete asupra instalațiilor de petrol și gaze din Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite, scrie CNN.

În Arabia Saudită, rafinăria Aramco din Riyadh, cu o capacitate de aproximativ 130.000 de barili pe zi, a fost ținta unor rachete balistice. Imagini distribuite pe rețelele sociale arată o explozie puternică în apropierea instalației.

Ministerul Apărării saudit a transmis că „o parte a unei rachete balistice a căzut în apropierea rafinăriei de petrol la sud de Riyadh”, după ce alte patru rachete au fost interceptate. Autoritățile au precizat că își rezervă dreptul de a răspunde militar.

În Emiratele Arabe Unite, situația rămâne tensionată. O navă aflată în apropiere de Khor Fakkan, la ieșirea din Strâmtoarea Ormuz, a fost lovită de un „proiectil necunoscut”, declanșând un incendiu la bord. La Abu Dhabi, autoritățile au anunțat interceptarea unor atacuri asupra instalațiilor de gaze de la Habshan și asupra câmpului Bab, deși resturi de rachetă sau dronă ar fi căzut în zonă.

Qatar, lovit în plin. Pagube majore la Ras Laffan

În Qatar, compania de stat QatarEnergy a confirmat că atacurile iraniene au provocat pagube extinse la complexul industrial Ras Laffan, inclusiv la instalația Pearl GTL, cea mai mare unitate de lichefiere a gazelor naturale din lume.

Un nou val de rachete lansat joi dimineață a declanșat incendii suplimentare și distrugeri semnificative în zona instalațiilor de GNL. Ca reacție, autoritățile qatareze au decis expulzarea a doi diplomați iranieni și au transmis că își rezervă dreptul de a răspunde atacurilor.

În paralel, Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite au început evacuarea rafinăriilor și a câmpurilor de gaze, după ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a declarat aceste obiective „ținte legitime și principale”.

