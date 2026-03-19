Iranul a lansat noi atacuri cu rachete asupra instalațiilor de petrol și gaze din Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite

Mihai Tănase
19 mart. 2026, 09:11, Știri externe
Escaladare majoră în Orientul Mijlociu, după ce Iranul a lansat în această dimineață atacuri coordonate cu rachete asupra infrastructurii energetice din Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite, vizând rafinării, câmpuri de gaze și rute maritime strategice. Loviturile au provocat explozii, incendii și evacuări în lanț, alimentând temerile privind o criză energetică globală.

Criză totală în Orient, după ce Iranul a lansat, joi dimineață, noi atacuri cu rachete asupra instalațiilor de petrol și gaze din Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite, scrie CNN.

În Arabia Saudită, rafinăria Aramco din Riyadh, cu o capacitate de aproximativ 130.000 de barili pe zi, a fost ținta unor rachete balistice. Imagini distribuite pe rețelele sociale arată o explozie puternică în apropierea instalației.

Sursa video: X/@TMT_arabic – imagini amator

Ministerul Apărării saudit a transmis că „o parte a unei rachete balistice a căzut în apropierea rafinăriei de petrol la sud de Riyadh”, după ce alte patru rachete au fost interceptate. Autoritățile au precizat că își rezervă dreptul de a răspunde militar.

În Emiratele Arabe Unite, situația rămâne tensionată. O navă aflată în apropiere de Khor Fakkan, la ieșirea din Strâmtoarea Ormuz, a fost lovită de un „proiectil necunoscut”, declanșând un incendiu la bord. La Abu Dhabi, autoritățile au anunțat interceptarea unor atacuri asupra instalațiilor de gaze de la Habshan și asupra câmpului Bab, deși resturi de rachetă sau dronă ar fi căzut în zonă.

Qatar, lovit în plin. Pagube majore la Ras Laffan

În Qatar, compania de stat QatarEnergy a confirmat că atacurile iraniene au provocat pagube extinse la complexul industrial Ras Laffan, inclusiv la instalația Pearl GTL, cea mai mare unitate de lichefiere a gazelor naturale din lume.

Un nou val de rachete lansat joi dimineață a declanșat incendii suplimentare și distrugeri semnificative în zona instalațiilor de GNL. Ca reacție, autoritățile qatareze au decis expulzarea a doi diplomați iranieni și au transmis că își rezervă dreptul de a răspunde atacurilor.

Sursa video: X/@karacahaber – imagini amator

În paralel, Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite au început evacuarea rafinăriilor și a câmpurilor de gaze, după ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a declarat aceste obiective „ținte legitime și principale”.

Lupte în Orient, ziua 20: Trump amenință că va distruge zăcământul de gaze iranian South Pars. Un petrolier, în flăcări în Strâmtoarea Ormuz

POLITICĂ Orban amenință UE cu blocarea împrumutului de 90 de miliarde de euro, crucial pentru Ucraina. Dilema liderilor europeni: între compromis și confruntare
10:16
Orban amenință UE cu blocarea împrumutului de 90 de miliarde de euro, crucial pentru Ucraina. Dilema liderilor europeni: între compromis și confruntare
VIDEO Phantom MK-1: robotul umanoid care ar putea schimba războiul pe frontul din Ucraina
10:12
Phantom MK-1: robotul umanoid care ar putea schimba războiul pe frontul din Ucraina
ANALIZA de 10 Ipocrizie și cinism la nivel înalt. Cum s-a transformat Rusia lui Putin, la ONU, în „avocatul” Iranului. „Moscova încalcă zilnic chiar principiile pe care, acum, le cere altora să le respecte”
10:00
Ipocrizie și cinism la nivel înalt. Cum s-a transformat Rusia lui Putin, la ONU, în „avocatul” Iranului. „Moscova încalcă zilnic chiar principiile pe care, acum, le cere altora să le respecte”
LIVE 🚨 Nicușor Dan, întâlnire crucială cu Mark Rutte la sediul NATO din Bruxelles. Securitatea regională și sprijinul pentru Ucraina, pe agenda discuțiilor
08:35
🚨 Nicușor Dan, întâlnire crucială cu Mark Rutte la sediul NATO din Bruxelles. Securitatea regională și sprijinul pentru Ucraina, pe agenda discuțiilor
FLASH NEWS „Explozie” pe piața petrolului. Prețul barilului pe Brent a ajuns la 112 dolari, după atacurile Iranului asupra infrastructurii energetice din Golf
08:04
„Explozie” pe piața petrolului. Prețul barilului pe Brent a ajuns la 112 dolari, după atacurile Iranului asupra infrastructurii energetice din Golf
FLASH NEWS Trump amenință Iranul cu distrugerea zăcământului de gaze South Pars, după atacul Teheranului asupra complexului GNL „Ras Laffan” din Qatar
07:41
Trump amenință Iranul cu distrugerea zăcământului de gaze South Pars, după atacul Teheranului asupra complexului GNL „Ras Laffan” din Qatar
Mediafax
Criza bugetului se mută la vârful coaliției: Surse: Grindeanu a convocat liderii puterii în această dimineață
Digi24
Încă o țară din Orientul Mijlociu s-ar putea alătura SUA și Israelului în războiul din Iran
Cancan.ro
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Adevarul
Moștenirea lui Nicușor Dan: Primăria Capitalei a înlocuit aproape 250 km de magistrală principală de termoficare în ultimii 5 ani
Mediafax
Nicușor Dan se întâlnește astăzi cu Mark Rutte la sediul NATO din Bruxelles
Click
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde din plin. Se vor scălda în bani mulți și vor primi o veste neașteptată
Digi24
Actorul Val Kilmer, „înviat” cu ajutorul inteligenței artificiale pentru un nou film
Cancan.ro
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Descopera.ro
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
CERN a descoperit o nouă particulă după modernizarea acceleratorului de particule Large Hadron Collider
Gândul de Vreme Schimbare radicală a vremii. Ploi, ninsori și vânt în mai multe regiuni. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
10:38
Schimbare radicală a vremii. Ploi, ninsori și vânt în mai multe regiuni. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
FLASH NEWS Varujan Pambuccian a ajuns în biroul lui Grindeanu pentru discuțiile pe buget: ”Nu am glob de cristal”
10:22
Varujan Pambuccian a ajuns în biroul lui Grindeanu pentru discuțiile pe buget: ”Nu am glob de cristal”
AUTO Top 10 – cele mai bune mașini în 2025. Auto Bild le-a testat și a aflat ce autoturisme au fost „la putere”, anul trecut
10:04
Top 10 – cele mai bune mașini în 2025. Auto Bild le-a testat și a aflat ce autoturisme au fost „la putere”, anul trecut
FILM Val Kilmer „revine” pe ecrane după moarte. Filmul care ridică întrebarea: cât de departe poate merge inteligența artificială
09:33
Val Kilmer „revine” pe ecrane după moarte. Filmul care ridică întrebarea: cât de departe poate merge inteligența artificială
ULTIMA ORĂ Nou protest la Damen Mangalia. Oamenii muncesc pe promisiuni de trei luni. Miniştrii vin, promit şi pleacă
09:19
Nou protest la Damen Mangalia. Oamenii muncesc pe promisiuni de trei luni. Miniştrii vin, promit şi pleacă
NEWS ALERT Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Bălăceanca. Zeci de persoane au fost evacuate. De la ce au pornit flăcările
09:14
Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Bălăceanca. Zeci de persoane au fost evacuate. De la ce au pornit flăcările

