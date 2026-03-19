Valentin Stan: Tratatul cu SUA nu avea de ce să mai fie trimis în Parlament pentru că a fost deja ratificat. Nicușor l-a trimis pentru că se teme

În emisiunea Marius Tucă Show de miercuri seară, 18 martie 2026, prof. Valentin Stan a demontat cu argumente ferme gestul președintelui Nicușor Dan de a trimite în Parlament un proiect legat de tratatul româno-american.
Potrivit analistului politic Valentin Stan această manevră este nu doar inutilă, ci și periculoasă, deoarece ignoră realitatea juridică a documentului deja ratificat:
Problema pentru care s-a mers în Parlament încălcându-se practic tratatul, pentru că tratatul a fost ratificat o dată și nu ai ce să trimiți acum în Parlament, pentru că asta echivalează cu o a doua ratificare, spune Valentin Stan
Valentin Stan subliniază că problema nu e simpla refuzare a parlamentarilor de a vota, ci spectacolul pe care l-au pus, strigând că vor pace, nu război. Critica sa, s-a ascuțit la adresa opoziției parlamentare, care a transformat dezbaterea într-un spectacol ipocrit
Greșeala AUR nu este că au refuzat parlamentarii AUR să participe la o procedură de vot în parlament. E vorba de spectacolul pe care l-au pus, strigând că vor pace, nu război. Au recitat din Eminescu versuri de război către ambasador de pe vremea când ne băteam cu turcii. Și atunci, ca să conchid, tratatul din 2005 închide cazul prin chiar textul lui. Nu există nimic secret ce ar fi putut să aducă Nicușor mai mult decât e deja în tratat, iar americanii loiali și în baza semnăturii românilor au făcut ceea ce le oferea textul, conchide Stan