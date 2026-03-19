Valentin Stan: Tratatul cu SUA nu avea de ce să mai fie trimis în Parlament pentru că a fost deja ratificat. Nicușor l-a trimis pentru că se teme

În emisiunea Marius Tucă Show de miercuri seară, 18 martie 2026, prof. Valentin Stan a demontat cu argumente ferme gestul președintelui Nicușor Dan de a trimite în Parlament un proiect legat de tratatul româno-american.

Potrivit analistului politic Valentin Stan această manevră este nu doar inutilă, ci și periculoasă, deoarece ignoră realitatea juridică a documentului deja ratificat:

Problema pentru care s-a mers în Parlament încălcându-se practic tratatul, pentru că tratatul a fost ratificat o dată și nu ai ce să trimiți acum în Parlament, pentru că asta echivalează cu o a doua ratificare, spune Valentin Stan

Spectacolul rușinos din Parlament: Pace sau prostie?

Valentin Stan subliniază că problema nu e simpla refuzare a parlamentarilor de a vota, ci spectacolul pe care l-au pus, strigând că vor pace, nu război. Critica sa, s-a ascuțit la adresa opoziției parlamentare, care a transformat dezbaterea într-un spectacol ipocrit