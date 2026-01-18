Sala de fitness din fața casei: cercetătorii de la Harvard dezvăluie câte calorii arzi la lopată

Îndepărtarea zăpezii poate fi un arzător brutal de grăsimi dacă este făcută corect.

Și cum facem asta? Nu începeți fără să vă încălziți! Indiferent cât de mult ne-am înfășura, o haină groasă nu ne va proteja de solicitări: deszăpezirea este o muncă fizică grea care trebuie luată în serios. Merită să vă încălziți timp de 5-10 minute înainte de a începe lucrul pentru a atinge temperatura de funcționare. Concentrați-vă pe spate și umeri. Câteva minute de plank, cercuri cu brațele, genuflexiuni cu spatele drept și mers rapid pot face minuni și pot ajuta la sănătatea sănătății fizice.

Potrivit antrenorilor de fitness, secretul deszăpezirii este același ca atunci când faci genuflexiuni la sală: în timp ce o faci, împinge-ți fesele înapoi, încearcă să atingi omoplații împreună și scoate pieptul în afară. Când ridici greutăți, nu încarcă talia, ci împinge-te din coapse. Acest lucru poate înlocui exercițiile de întărire a spatelui. Deszăpezirea duce la umeri mai pronunțați și la o postură mai bună.

Dacă o faci corect, vei avea febră musculară a doua zi – dar asta nu e deloc o problemă. Cea mai importantă regulă: nu-ți răsuci niciodată trunchiul în timp ce ridici greutăți! Dacă trebuie să arunci zăpada în lateral, rotește-ți și picioarele, altfel discurile vor ceda mai repede decât plugul de zăpadă.

Câte calorii arzi la lopată?

Potrivit cercetătorilor de la Facultatea de Medicină Harvard, o jumătate de oră de deszăpezire intensă arde 200-266 de calorii. Acest lucru este mai eficient decât joggingul pentru aceeași perioadă de timp.

Este practic un antrenament HIIT (antrenament cu intervale de mare intensitate) gratuit. În două minute, ritmul cardiac poate atinge 85% din maxim, ceea ce este comparabil cu o clasă de aerobic mai rapidă.

Dar trebuie să fim atenți. Aerul rece este un lucru delicat: contractă vasele de sânge, ceea ce crește tensiunea arterială și, în același timp, face ca inimile noastre să pompeze mai tare. Din păcate, această combinație crește riscul de atac de cord, mai ales pentru cei a căror cea mai mare realizare fizică din ultimul an a fost…ridicarea unei telecomenzi.

Fă totul cu cumpătare, ia pauze și, dacă simți că-ți sare inima din piept, oprește-te imediat.