Te lupți cu kilogramele în plus după sărbători? Un expert în sport și nutriție te învață ce ai de făcut

După mesele bogate din perioada sărbătorilor de iarnă mulți români vor să slăbească mult și cât mai repede, dar unele metode drastice pot face mai mult rău decât bine. Nutriționistul și antrenorul de fitness Cori Grămescu explică, într-un interviu pentru Cancan, care sunt pașii realiști pentru o slăbire sănătoasă și de ce dietele-minune pot fi periculoase.

Excesele alimentare din perioada sărbătorilor lasă urme nu doar pe cântar, ci și asupra metabolismului. Dorința de a slăbi rapid îi împinge pe mulți către soluții extreme, fără rezultate pe termen lung.

Cori Grămescu, nutriționist și antrenor de fitness, vorbește pentru sursa citată despre greșelile frecvente făcute după Revelion, importanța echilibrului alimentar, rolul sportului și strategiile simple care ne pot ajuta să revenim la o formă bună fără a ne înfometa.

Slăbit „de la 1 ianuarie”? De ce graba poate face mai mult rău decât bine

CANCAN.RO: Mulți și-au pus în plan să slăbească „de luni”, de la 1 ianuarie. Care ar fi primii pași realiști pentru cineva care vrea să își recâștige silueta după sărbători?

Cori Grămescu: Mai în glumă, mai în serios, anul acesta slăbirea de „Anul Nou” va începe cel mai probabil pe 12 ianuarie, pentru că avem vacanța copiilor de iarnă, Sf. Vasile, Sf. Ion, Boboteaza, toate la început de an.

Dar un plan realist ar fi să nu începem cu o schimbare absolut dramatică față de rutina noastră uzuală. De exemplu, dacă acum nu facem deloc sport, probabil va fi imposibil să reușim din prima să ajungem la 4–5 antrenamente pe săptămână. Sau, dacă acum nu planificăm în niciun fel mesele și mâncăm haotic, e greu de crezut că vom reuși să implementăm altceva decât o dietă foarte restrictivă și inutil simplificată, care ne ține obosiți și flămânzi.

Primii pași realiști ar fi să ne propunem o modificare cu 20% în bine a comportamentului nostru uzual – să începem să facem cumpărături în mod organizat o dată pe săptămână, să gătim mâncarea în avans, să mâncăm legume la fiecare masă și proteine slabe, să bem 2,5 litri de apă pe zi și să facem zilnic măcar 20 de minute de mișcare, plus cel puțin 2–3 antrenamente pe săptămână.

Este foarte important să ne antrenăm mintea pentru planificare și constanță, în contrast cu „ce am chef să fac azi”. Cred că este cel mai puternic început într-un proces corect și coerent de slăbire.

Panica, detoxurile și foamea: cele mai mari greșeli după sărbători

CANCAN.RO: După excesele alimentare din perioada sărbătorilor, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care oamenii le fac când încearcă să slăbească și cum putem minimiza aportul caloric fără a ne înfometa?

Cori Grămescu: Cel mai des văd multă panică și un soi de gândire magică. Mulți oameni vor să slăbească în trei săptămâni kilograme acumulate de prin octombrie încoace și nu conștientizează că slăbirea durează, de regulă, mai mult decât perioada în care acele kilograme s-au depus.

Există și această gândire magică ce ne face să credem că facem un detox, un pic de foame și gata, am scăpat de povara kilogramelor. Lumea nu înțelege că, dincolo de un număr pe cântar, grăsimea este activă hormonal și metabolic. Efectele kilogramelor în plus nu „se șterg” cu un detox sau niște ceaiuri, shake-uri ori suplimente în cure de două săptămâni. Oamenii se grăbesc prea tare să slăbească, se deproteinează, își stresează și mai tare corpul eliminând prea multe legume și fructe, se îndoapă cu suplimente și ceaiuri de slăbire și își cresc și mai mult nivelul de stres corporal.

Vezi aici interviul integral…

Autorul mai recomandă: