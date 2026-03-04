Prima pagină » Actualitate » Pasarelă pietonală peste calea ferată la Constanța. Când va fi finalizat proiectul  așteptat de ani de zile de comunitate

04 mart. 2026, 16:52, Actualitate
Primăria Constanţa a anunţat semnarea contractului pentru realizarea unei pasarele pietonale peste liniile de cale ferată, între cartierele Faleză Sud – Poarta 6 şi Km 4 – 5, proiect în valoare de peste 10,4 milioane de lei fără TVA. Municipalitatea a informat, miercuri, că investiţia răspunde unei nevoi reale a comunităţii, în condiţiile în care între cartierele Faleză Sud – Poarta 6 şi Km 4 – 5 există două magistrale de cale ferată (către Portul Constanţa şi Mangalia), iar în zonă nu sunt amenajate treceri la nivel sigure pentru pietoni.

Noua pasarelă va asigura o traversare sigură şi rapidă a liniilor de cale ferată, acces facil pentru elevi, şi cetăţenii din zonă, condiţii moderne pentru persoanele cu mobilitate redusă, preia Observator.

„Primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, a semnat contractul privind serviciile de proiectare şi asistenţă tehnică pe perioada execuţiei lucrărilor, precum şi execuţia lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiţii ‘Pasarelă pietonală peste liniile de cale ferată între cartierul Km 4-5 şi cartierul Faleză Sud – Poarta 6, în zona Liceul Teoretic Lucian Blaga’. (…).

Valoarea totală a contractului este de 10.445.295,91 lei fără TVA, iar durata de implementare este de 14 luni, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional, cu acordul părţilor”, reiese din comunicatul transmis de Primăria Constanţa.

Conform studiului de fezabilitate, soluţia tehnică aleasă prevede, printre altele, o pasarelă metalică cu lungimea totală de aproximativ 82 metri şi lăţimea utilă de 4 metri; două lifturi (capacitate 6 – 8 persoane) amplasate la capetele pasarelei; scări de acces şi copertină de protecţie; panouri fonoabsorbante în zona traversării; iluminat public modern şi sistem de colectare a apelor pluviale.

„Prin această investiţie, administraţia locală consolidează infrastructura de mobilitate urbană şi creează o conexiune sigură şi modernă între două cartiere importante ale oraşului”, se mai spune în comunicat.

