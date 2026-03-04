Un fost ministru de Finanțe dă alarma. Când dobânzile scad, guvernul se laudă. Acum cresc, dar e tăcere

Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a criticat dur Executivul într-o postare pe rețelele de socializare. Acesta acuză Guvernul pentru lipsa de transparență cu privire la evoluția costurilor de împrumut ale statului, dar și pentru faptul că se laudă doar atunci când dobânzile scad.

Potrivit lui Câciu, dobânzile la titlurile de stat pe 10 ani au ajuns recent la 6,7%, după o creștere accentuată în doar câteva zile. Adrian Câciu atrage atenția că această majorare a costurilor nu a fost explicată de Guvern și explică că atunci când dobânzile cresc, statul plătește mai mult pentru fiecare împrumut. Dobânzile ridicate la titlurile de stat se traduc prin faptul că statul trebuie să ofere randamente mai ridicate pentru a atrage bani pe piețele financiare.