Prima pagină » Economic » Un fost ministru de Finanțe dă alarma. Când dobânzile scad, guvernul se laudă. Acum cresc, dar e tăcere

Un fost ministru de Finanțe dă alarma. Când dobânzile scad, guvernul se laudă. Acum cresc, dar e tăcere

04 mart. 2026, 16:50, Economic
Un fost ministru de Finanțe dă alarma. Când dobânzile scad, guvernul se laudă. Acum cresc, dar e tăcere

Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a criticat dur Executivul într-o postare pe rețelele de socializare. Acesta acuză Guvernul pentru lipsa de transparență cu privire la evoluția costurilor de împrumut ale statului, dar și pentru faptul că se laudă doar atunci când dobânzile scad. 

Potrivit lui Câciu, dobânzile la titlurile de stat pe 10 ani au ajuns recent la 6,7%, după o creștere accentuată în doar câteva zile. Adrian Câciu atrage atenția că această majorare a costurilor nu a fost explicată de Guvern și explică că atunci când dobânzile cresc, statul plătește mai mult pentru fiecare împrumut. Dobânzile ridicate la titlurile de stat se traduc prin faptul că statul trebuie să ofere randamente mai ridicate pentru a atrage bani pe piețele financiare.

„Don’t look up! 6,7%. Au crescut dobânzile la titlurile de stat cu 7% în câteva zile. Evident că acum, guvernul nu ne mai spune. Când crește, e tăcere! Deși când crește, ne costă în plus”, a scris Adrian Câciu pe Facebook. 

În finalul postării, fostul ministru de Finanțe lansează o serie de întrebări cu privire la cine sunt câștigătorii, beneficiarii și pierzătorii de pe urma acestor majorări de dobânzi.
„Vreo legatură cu declarațiile alarmiste că vor exploda prețurile și inflația? Cine câstigă? Cui folosește? Cine pierde?”
RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Comisia Europeană a lansat strategiile industriale maritime și portuare ale UE. Care sunt cele mai importante puncte ale noilor propuneri
17:39
Comisia Europeană a lansat strategiile industriale maritime și portuare ale UE. Care sunt cele mai importante puncte ale noilor propuneri
ECONOMIE Numărul insolvențelor din 2025 a crescut cu 15% față de 2019. Specialiștii avertizează că trendul va continua și în 2026
16:16
Numărul insolvențelor din 2025 a crescut cu 15% față de 2019. Specialiștii avertizează că trendul va continua și în 2026
ECONOMIE BNR ține cu dinții de curs. Moneda națională câștigă teren în raport cu euro și dolarul
15:41
BNR ține cu dinții de curs. Moneda națională câștigă teren în raport cu euro și dolarul
ECONOMIE Cel mai mare șantier naval din România, scos la licitație. Cei mai mari producători de armament se află pe lista companiilor interesate
13:41
Cel mai mare șantier naval din România, scos la licitație. Cei mai mari producători de armament se află pe lista companiilor interesate
ECONOMIE INS: Rata șomajului din România a scăzut în ianuarie 2026 până la 6%. Mai mult de un sfert dintre tinerii români nu își pot găsi un loc de muncă
12:40
INS: Rata șomajului din România a scăzut în ianuarie 2026 până la 6%. Mai mult de un sfert dintre tinerii români nu își pot găsi un loc de muncă
TENSIUNI „Spania e teribilă”. Cum s-a răzbunat Trump pe Spania după ce țara nu l-a lăsat să lanseze atacuri din bazele sale militare
19:45
„Spania e teribilă”. Cum s-a răzbunat Trump pe Spania după ce țara nu l-a lăsat să lanseze atacuri din bazele sale militare
Mediafax
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care a schimbat Orientul Mijlociu
Digi24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
Bărbații sunt mai predispuși să ceară o mărire de salariu decât femeile
Click
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista. Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Impactul unui asteroid masiv a creat un câmp uriaș de sticlă în Brazilia
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 5. Peste 1.000 de civili uciși. NATO, prima intervenție. America trimite mai multe forțe
17:55
🚨 Lupte în Orient, ziua 5. Peste 1.000 de civili uciși. NATO, prima intervenție. America trimite mai multe forțe
FLASH NEWS Două grupuri de români din Dubai sunt repatriați în această seară. Mesajul MAE pentru cetățenii din Orient: „Să rămână unde sunt în siguranță”
17:52
Două grupuri de români din Dubai sunt repatriați în această seară. Mesajul MAE pentru cetățenii din Orient: „Să rămână unde sunt în siguranță”
VIDEO EXCLUSIV Corneliu Bențe, Președinte Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, la Gândul „HR Power Players”: Avem deficit de competență
17:51
Corneliu Bențe, Președinte Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, la Gândul „HR Power Players”: Avem deficit de competență
FLASH NEWS Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare pentru fraudarea concursurilor de angajare
17:47
Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare pentru fraudarea concursurilor de angajare
ENERGIE Slovacia oprește livrările de electricitate de urgență către Ucraina. Decizia, pe fondul disputei privind petrolul rusesc
17:33
Slovacia oprește livrările de electricitate de urgență către Ucraina. Decizia, pe fondul disputei privind petrolul rusesc
FLASH NEWS Iranul a încercat să-l omoare pe Trump, susține secretarul de război al SUA. Forțele americane l-au „vânat și ucis” pe cel care a dat ordinul
17:20
Iranul a încercat să-l omoare pe Trump, susține secretarul de război al SUA. Forțele americane l-au „vânat și ucis” pe cel care a dat ordinul

Cele mai noi

Trimite acest link pe