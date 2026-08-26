Angajații din India, Taiwan, China, Egipt și Belarus câștigă mai mult decât germanii. Statisticile arată și cine se află la polul opus, cu venituri mult mai mici.

Topul țărilor cu salarii în Germania peste media națională

Salariul brut mediu al angajaților germani cu normă întreagă este de 4.396 de euro pe lună. Cinci naționalități depășesc însă această sumă. India conduce clasamentul, cu 5.445 de euro brut, cu 1.049 de euro peste media germană, conform Blic, citat de Mediafax.

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Taiwan urmează cu 5.395 de euro, iar China cu 5.065 de euro. Egiptul și Belarus completează topul, cu 4.563 și, respectiv, 4.533 de euro. Veniturile ridicate ale profesioniștilor asiatici sunt explicate prin calificările înalte în IT, inginerie și medicină.

Ce naționalități au cele mai mici venituri în Germania

Proporția angajaților cu venituri mici, sub 2.811 euro, este semnificativ mai redusă în aceste grupuri. Pentru lucrătorii din Taiwan, procentul este de doar 7%. Pentru cei din China ajunge la 10,8%, iar pentru indieni la 13,1%, comparativ cu 12,3% în cazul germanilor.

La polul opus se află țările din care au venit cei mai mulți refugiați în ultimii ani. Veniturile lor medii sunt cu peste 1.500 de euro mai mici decât ale angajaților germani. Somalia înregistrează cel mai scăzut nivel, cu 2.798 de euro, urmată de Irak, Afganistan, Siria și Ucraina.

Angajații străini din Germania câștigă, în ansamblu, o medie de 3.358 de euro pe lună. Diferența față de angajații germani este de 1.038 de euro. Suma a crescut față de cei 973 de euro înregistrați în 2024.

Statisticile mai arată că 70% dintre lucrătorii străini cu normă întreagă primesc un salariu sub media germană. Aproape unul din trei, respectiv 30,6%, se încadrează în categoria veniturilor mici.

Sursa foto: Envato