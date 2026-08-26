Noi tronsoane modernizate pe calea ferată Brașov – Sighișoara. Ce porțiuni se deschid circulației

Noi porțiuni de cale ferată reabilitată de pe ruta Brașov – Sighișoara sunt deschise circulației începând de miercuri, 26 august. Sunt îmbunătățiri pe traseele din zonele Mureni, Vânători, Albești și Cristur.
Infrastructura este proiectată pentru viteze de până la 160 km/h în cazul trenurilor de călători.
CFR Infrastructură anunță o nouă etapă în modernizarea liniei Brașov – Sighișoara, parte a proiectului de reabilitare a căii ferate Brașov – Simeria, inclusă în Coridorul european Rin – Dunăre.
Pe firul I dintre Mureni și Vânători este deschisă circulației o porțiune reabilitată cu o lungime de 4,741 kilometri. Linia a fost construită cu șină tip 60, montată pe traverse din beton, iar parametrii proiectați permit viteze maxime de 160 km/h pentru trenurile de călători și de 120 km/h pentru garniturile de marfă.
Pe acest tronson au fost executate și lucrări de drenaj, precum și intervenții pentru construirea sau reabilitarea podurilor. Modernizarea a vizat și Punctul de Oprire Saschiz, unde a fost construit un peron nou, cu o lungime de 150 de metri.
În configurația feroviară care intră în exploatare sunt incluse și liniile 1 și II din HM Vânători. Acestea au lungimi constructive de 1.667 de metri, respectiv 2.240 de metri. Circulația este transferată pe infrastructura reabilitată și pe o porțiune de 2,819 kilometri de pe firul I între Vânători și Albești.
Lucrările din zona Vânători au inclus, de asemenea, amenajări pentru drenarea apelor și intervenții la trecerea la nivel cu DN 13C.
O altă etapă importantă a proiectului este punerea în exploatare a noii variante de traseu dintre Vânători și Cristur. Aceasta a fost realizată pe două sectoare, unul cu lungimea de 572 de metri și celălalt de 1,883 kilometri. Și aici a fost instalată o suprastructură feroviară nouă, formată din șină tip 60 montată pe traverse din beton.
Deschiderea acestor sectoare permite mutarea etapizată a trenurilor pe infrastructura deja reabilitată și, în același timp, continuarea lucrărilor pe celelalte porțiuni ale secțiunii Brașov–Sighișoara. Modernizarea face parte din proiectul mai amplu „Reabilitarea liniei de CF Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov – Sighișoara”.
Punerea în circulație a noilor tronsoane nu înseamnă automat că toate trenurile vor circula imediat cu 160 km/h. Aceasta este viteza maximă pentru care este proiectată infrastructura destinată trenurilor de călători, exploatarea efectivă fiind realizată în condițiile tehnice stabilite pentru fiecare etapă a proiectului.