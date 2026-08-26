Noi tronsoane modernizate pe calea ferată Brașov – Sighișoara. Ce porțiuni se deschid circulației

Noi porțiuni de cale ferată reabilitată de pe ruta Brașov – Sighișoara sunt deschise circulației începând de miercuri, 26 august. Sunt îmbunătățiri pe traseele din zonele Mureni, Vânători, Albești și Cristur.

Infrastructura este proiectată pentru viteze de până la 160 km/h în cazul trenurilor de călători.

Brașov-Simeria, parte a Coridorului european Rin-Dunăre

CFR Infrastructură anunță o nouă etapă în modernizarea liniei Brașov – Sighișoara, parte a proiectului de reabilitare a căii ferate Brașov – Simeria, inclusă în Coridorul european Rin – Dunăre.

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Pe firul I dintre Mureni și Vânători este deschisă circulației o porțiune reabilitată cu o lungime de 4,741 kilometri. Linia a fost construită cu șină tip 60, montată pe traverse din beton, iar parametrii proiectați permit viteze maxime de 160 km/h pentru trenurile de călători și de 120 km/h pentru garniturile de marfă.

Pe acest tronson au fost executate și lucrări de drenaj, precum și intervenții pentru construirea sau reabilitarea podurilor. Modernizarea a vizat și Punctul de Oprire Saschiz, unde a fost construit un peron nou, cu o lungime de 150 de metri.

În configurația feroviară care intră în exploatare sunt incluse și liniile 1 și II din HM Vânători. Acestea au lungimi constructive de 1.667 de metri, respectiv 2.240 de metri. Circulația este transferată pe infrastructura reabilitată și pe o porțiune de 2,819 kilometri de pe firul I între Vânători și Albești.

Lucrările din zona Vânători au inclus, de asemenea, amenajări pentru drenarea apelor și intervenții la trecerea la nivel cu DN 13C.

Variantă nouă de traseu între Vânători și Cristur

O altă etapă importantă a proiectului este punerea în exploatare a noii variante de traseu dintre Vânători și Cristur. Aceasta a fost realizată pe două sectoare, unul cu lungimea de 572 de metri și celălalt de 1,883 kilometri. Și aici a fost instalată o suprastructură feroviară nouă, formată din șină tip 60 montată pe traverse din beton.

Deschiderea acestor sectoare permite mutarea etapizată a trenurilor pe infrastructura deja reabilitată și, în același timp, continuarea lucrărilor pe celelalte porțiuni ale secțiunii Brașov–Sighișoara. Modernizarea face parte din proiectul mai amplu „Reabilitarea liniei de CF Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov – Sighișoara”.

Punerea în circulație a noilor tronsoane nu înseamnă automat că toate trenurile vor circula imediat cu 160 km/h. Aceasta este viteza maximă pentru care este proiectată infrastructura destinată trenurilor de călători, exploatarea efectivă fiind realizată în condițiile tehnice stabilite pentru fiecare etapă a proiectului.