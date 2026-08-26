Un nou record mondial la limita stratosferei: parașutistul rus Serghei Boitsov a sărit de la 11.551 de metri, atingând 501 km/h în cădere liberă

Parașutistul rus Serghei Boitsov a sărit dintr-un balon cu aer cald de la 11.551 de metri deasupra Siberiei de Vest. În căderea liberă de două minute și jumătate a atins 501 km/h, performanța fiind prezentată drept un nou record mondial.

Un salt spectaculos de la limita stratosferei a fost realizat de parașutistul rus Serghei Boitsov, care a coborât spre Pământ dintr-un balon cu aer cald aflat la altitudinea de 11.551 de metri, deasupra Siberiei de Vest, potrivit The National News.

Performanța este prezentată drept un nou record mondial pentru cel mai înalt salt cu parașuta efectuat dintr-un balon cu aer cald, depășind precedentul reper de 10.060 de metri atribuit unor parașutiști polonezi.

Saltul s-a desfășurat în condiții extreme. La peste 11 kilometri deasupra solului, aerul este mult mai rarefiat, iar temperaturile pot coborî la valori la care expunerea fără echipamente speciale devine extrem de periculoasă.

În timpul căderii libere, Boitsov ar fi atins o viteză maximă de 501 km/h. Pentru a putea opera la această altitudine, parașutistul a purtat un costum special conceput pentru zborurile la mare înălțime și a utilizat un sistem autonom de alimentare cu oxigen.

„Aerul la această altitudine este de patru ori mai rarefiat, iar temperaturile scad până la minus 59 de grade Celsius”, au declarat experții tehnici implicați în proiect, citați de platforma internațională de știri video Viory.

În imaginile distribuite după realizarea saltului, Boitsov apare în coșul balonului, deasupra stratului de nori, ținând steagul Rusiei înainte de a se arunca în gol.

Sursa video – X/@DOGDEGA

Acțiunea a fost programată în apropierea Zilei Steagului Național al Federației Ruse, marcată la 22 august, și a fost asociată de organizatori și cu promovarea viitorului Festival Internațional al Tineretului.

Parașuta a fost deschisă la aproximativ 1.565 de metri

Pregătirea misiunii a durat mai multe luni și a implicat o echipă de aproape 100 de persoane, între care ingineri, meteorologi și piloți.

Pentru ridicarea parașutistului la peste 11.500 de metri a fost utilizat un balon cu aer cald cu un volum de aproximativ 10.000 de metri cubi. Aparatul a fost pilotat de Ivan Menyailo, președintele Federației Ruse de Sporturi Aeronautice și campion mondial în domeniu.

După atingerea altitudinii planificate, Boitsov a părăsit coșul și a început coborârea. Căderea liberă a durat două minute și 30 de secunde, perioadă în care viteza sa maximă ar fi ajuns la 501 km/h.

Parașuta principală a fost deschisă abia când sportivul ajunsese la aproximativ 1.565 de metri deasupra solului. Din momentul saltului și până la aterizare au trecut 7 minute și 19 secunde.

Boitsov a aterizat în siguranță în regiunea Ust-Kalmansk din Teritoriul Altai, încheind astfel o misiune desfășurată într-un mediu în care temperaturile extrem de scăzute și cantitatea redusă de oxigen fac imposibilă o asemenea expunere fără echipamente specializate.

Și balonul ar fi stabilit un record de altitudine

Misiunea ar fi produs nu unul, ci două recorduri. Pe lângă performanța atribuită lui Serghei Boitsov, balonul cu aer cald folosit pentru salt ar fi atins la rândul său un nou record de altitudine pentru această categorie de aerostate.

Precedentul reper menționat de organizatori era de 10.678 de metri și fusese stabilit de aventurierul rus Fyodor Konyukhov și pilotul Ivan Menyailo.

De această dată, ascensiunea până la 11.551 de metri a dus balonul în apropierea limitei inferioare a stratosferei, într-o zonă în care condițiile atmosferice sunt radical diferite de cele întâlnite la sol.