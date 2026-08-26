Un accident rutier în care au fost implicate un camion și un autobuz în care se aflau 40 de pasageri s-a produs miercuri dimineața pe strada Ovidiu Cotruș din Timișoara. Trei persoane aflate în autobuz au ajuns la spital în urma impactului.

Pompierii au fost solicitați să intervină în jurul orei 07:35. La locul accidentului au fost mobilizate o autospecială de primă intervenție și comandă, două echipaje SMURD și nouă pompieri, transmite IPJ Timiș.

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În accident au fost implicate un camion, în care se afla doar șoferul și un autobuz ce transporta 40 de persoane.

Măsuri de prim ajutor pe strada Ovidiu Cotruș din Timișoara

Trei pasageri din autobuz au fost evaluați de echipajele medicale ajunse la fața locului.

Polițiștii vor stabili împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea și cine se face vinovat de producerea accidentului.

Sursa Facebook: Strazile din Timisoara