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Vot crucial în Senat. A început ședința care decide soarta politică a lui Dominic Fritz. Legea ANI, cu „amendamentul Fritz”, intră la vot. Forma finală a trecut de Comisia Juridică cu 20 de voturi pentru, 4 împotrivă. Cum va vota AUR

Luiza Dobrescu
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Comisia Juridică şi cea de Constituţionalitate din Senat s-au întrunit în şedinţă comună, miercuri, de la ora 10.00, pentru raportul comun la Legea ANI, după ce aceasta a fost întoarsă la Parlament, în urma deciziei de neconstituționalitate a CCR. Legea ANI merge la vot final în Senat în forma adoptată de Camera Deputaților, cu „amendamentul Fritz”, fără „amendamentul Mirabela”. Votul din Comisie a fost: 20 la 4 pentru raportul de admitere în forma de la Camera Deputaților. La ora 12.00 ar urma să înceapă votul în plenul Senatului.

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UPDATE – Ședința plenului Senatului a început la ora 12.20. Vezi AICI ordinea de zi.

A fost prezentat raportul comun ca urmare a deciziei CCR în legătură cu „amendamentul Fritz”.

Într-o primă luare de cuvânt, senatorul PSD Daniel Zamfir i-a numit pe USR-iști „neomarxiști croasantiști”.

UPDATE – S-a luat decizia unui raport de admitere cu amendamentele respinse, cu majoritate de voturi. Legea merge la votul final în plenul Senatului, în forma adoptată de Camera Deputaţilor.

Textul de lege a fost adoptat de deputaţi, nu înaintea unor discuţii foarte aprinse, care au stabilit  o semi-transparenţă a averilor demnitarilor.

Sunt prezenţi şi reprezentanţii ANI

USR a anunțat că depune un nou proiect în Parlament şi speră ca Senatul să respingă proiectul aflat în procedură parlamentară, care a trecut de CCR și de Camera Deputaților și care mâine ar urma să primească un ultim vot în Senat.

Proiectul depus de USR nu mai conține amendamentul Fritz și menționează că fac acest demers pentru că liderii grupurilor parlamentare europene din PPE și RENEW au trimis o scrisoare către Comisia Europeană în care au cerut Comisiei Europene să blocheze 770 de milioane de euro din fondurile PNRR până nu este eliminat așa-numitului „amendament Fritz”.

Liderul de grup de la Senat al AUR, Petrişor Peiu, le-a cerut colegilor de partid să nu se bage în „conflictul PSD-PNL” si să nu voteze Legea ANI cu „amendamentul Fritz”.

Au fost introduse numai amendamente de eliminare, cu motivare în dreptul fiecăruia.

În comisie sunt prezenţi şi reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Integritate. Decizia CCR este considerată complementară deciziilor anterioare, susţine Bogdan Sticlosu, şeful ANI.

Şedinţa a început cu o serie de contre între senatorii AUR şi USR şi preşedintele Comsiei de Constituţionalitate, Cosmina Cerva, pe marginea faptului că nu au fost trimise documentele pe mail pentru colegii din online.

Czntia Păun de la USR a fost sancţionată de Cosmina Cerva cu suspendarea dreptului la cuvânt.

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