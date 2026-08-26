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Bărbat găsit mort într-un apartament din Năvodari

Bărbat găsit mort într-un apartament din Năvodari
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Un bărbat a fost găsit decedat, marți seară, 25 august 2026, într-un apartament din Năvodari, județul Constanța. La fața locului au intervenit echipajele de urgență, însă, din păcate, pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic.

Cazul a intrat în atenția autorităților, care urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs decesul. Polițiștii efectuează cercetări pentru a clarifica situația.

Bărbatul s-ar fi sinucis, însă nu au fost confirmate oficial împrejurările decesului. La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, însă viața bărbatului nu a mai putut fi salvată.

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