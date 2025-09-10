Prima pagină » Actualitate » Salariile profesorilor din România, mult mai ridicate decât ale altor dascăli europeni. Ce indică un raport al OCDE

10 sept. 2025, 20:43, Actualitate
Salariile profesorilor din România sunt mult mai ridicate decât ale altor dascăli europeni. Este concluzia la care au ajuns experții internaționali ai Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. În timp ce sindicatele protestează și pun la cale încă un protest de amploare în Capitală, raportul arată că un învățător român știgă cu 14% mai mult decât un angajat cu studii superioare din alte domenii. Media europeană este cu 20 de procente mai jos, fără a lua în calcul banii din meditații.

Chiar dacă în cele mai multe școli s-au ținut ore, au fost încă sute de profesori care au ieșit în stradă, în semn de protest. Sistemul e aproape de colaps, reclamă ei. Problema cea mai gravă, spun ei, este că sunt multe licee care nu au profesori pentru toate disciplinele obligatorii. În plină criză de sistem, un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică vine și arată că un profesor din învățământul primar din școlile românești știgă mai mult cu 14% față de cât știgă angajații cu studii superioare din alte domenii. Media celor 38 de state din Organizație este cu 19 procente mai mică. În schimb, România are cea mai mică cheltuială guvernamentală din Europa pentru educația elevilor.

În plus, experții guvernamentali trag un semnal de alarmă asupra copiilor care nu sunt înscriși deloc în sistemul național. La categoria 6-14 ani, România stă de 8 ori mai prost față de medie, iar pentru adolescenți situația este mult mai gravă. În schimb, suntem în top la vacanțe: 17 săptămâni pe an, față de 13-14 săptămâni în alte țări. De cealaltă parte, sindicaliștii din Educație spun că altele sunt problemele sistemului și că protestele vor continua, potrivit Știrile Observator.

