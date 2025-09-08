Prima pagină » Actualitate » Eșecul ”României educate” din 2023, repetat în 2025. Profesorii cer din nou o revoluție în sistem. ”Dane, hai afară să vorbim de școală”

08 sept. 2025, 15:57, Actualitate
Premieră istorică în cei 35 de ani care au trecut de la Revoluție. Luni, 8 septembrie, noul an școlar a fost inaugurat cu sălile goale și fără aerul de sărbătoare obligatoriu în prima zi de școală. Mulți profesori din toată țara s-au alăturat protestului de anvergură organizat în Capitală, de la Palatul Victoria sindicaliștii și simpatizanții lor plecând în marș spre Palatul Cotroceni. Profesorii îi solicită președintelui în funcție să asculte doleanțele lor și să contribuie la o reformă reală în învățământ, avertizând că cea impusă de Guvernul Bolojan este una ”sinucigașă”.  

Principalele sindicate din învățământ – Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” – au decis boicotarea festivităților din 8 septembrie.

Daniel David, cinic la adresa protestatarilor

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a ieșit cu declarații, considerând că protestul profesorilor, în actualul context de constrângeri fiscal-bugetare. Ministrul este „neinspirat și complet nerealist”. Ministrul a precizat că participă la discuțiile sindicaliștilor cu președintele.

La protest participă și studenții. „Ministrul Educației, ia-ți un part-time dacă vrei”, scandează aceștia cu referire directă la Daniel David. De altfel, ministrul a făcut obiectul unor proteste ale studenților și profesorilor și în timpul acestei veri.

La fel ca în 2023, profesorii au strigat pe podul Basarab: România, trezește-te

Peste 10.000 de profesori au plecat, de la 12.00, în marș spre Cotroceni, circulația fiind blocată simultan pe mai multe artere. Sindicaliștii au traversat Podul Basarab, la fel ca pe 9 iunie 2023, când s-au aflat în grevă generală timp de 3 săptămâni.

Odată ajunsă la Cotroceni, coloana de manifestanți s-a dezlănțuit. S-a suflat din vuvuvele și s-au strigat numeroase slogane de revoltă împotriva crizei din educație, perpetuată de ultimele guvernări și adusă la apogeu de politicile fiscale ale Cabinetului Ilie Bolojan, arată sindicaliștii.

”Dane, hai afară să vorbim de școală”, s-a strigat în fața reședinței oficiale a președintelui, relatează reporterul Gândul, Alex Tudor, de la fața locului. Un alt refren intens folosit este „Jos Guvernul Bolojan!”, mai scandează aceștia. În final, Nicușor Dan s-a întâlnit cu sindicatele la Cotroceni, de la ora 13:40.

Greva de o lună din 2023, un semi-eșec sub auspiciile României educate

În 2023, profesorii au fost în grevă generală aproape o lună, bulversând calendarul educațional, dar și traficul Capitalei. La acel moment, pe finalul de mandat al lui Klaus Iohannis, cadrele didactice și-au cerut toate drepturile. Deși sindicaliștii din educație s-au întâlnit în repetate rânduri cu premierul de la acel moment, Marcel Ciolacu, cu ministrul Educației și cu cel al Muncii, dascălii nu au fost convinși că au motive reale pentru a reveni în clase.

Protest al profesorilor în anul 2023

După o lună de proteste, sindicaliştii din Educaţie s-au arătat nemulţumiţi de măsurile Guvernului, chiar şi după adoptarea Declaraţiei privind politica sectorială de salarizare a personalului din sistemul naţional de învăţământ, document publicat în Monitorul Oficial.

Școala a început cu 10.000 de profesori în stradă. Nicușor Dan și-a dus copilul, pe vârfuri, la școală. Discuțiile cu profesorii s-au încheiat

Azi începe cel mai controversat nou an școlar. Proteste, săli goale și lipsa sărbătorii

