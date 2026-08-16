O barcă de cercetare a Națiunii Indiene Samish numită Chinook (Yómech) a traversat strâmtoarea Rosario pentru a transporta 20 de stele de mare floarea-soarelui, crescute în laborator pe insula San Juan.

Stelele de mare floarea-soarelui sunt printre cele mai amenințate creaturi marine din Oceanul Pacific. În ultimul an, cercetătorii de la Universitatea din Washington au colaborat îndeaproape cu Națiunea Indiană Samish pentru a readuce această creatură cu 24 de brațe de pe marginea extincției, după ce o pandemie submarină de proporții aproape a eliminat-o, scrie NPR.

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„Am visat la ziua asta. Am avut coșmaruri despre ziua asta”, a spus biologul Națiunii Samish, Sam Strauss. „Multe lucruri au mers deja prost, lucruri pe care nu le-am anticipat, și sunt sigur că vor mai fi câteva.”

Stelele urmau să fie eliberate în octombrie anul trecut. Apoi, scafandrii au descoperit că boala mortală a stelelor de mare se răspândea rapid în întregul arhipelag San Juan. Au anulat eliberarea. Șase luni mai târziu, aceasta a fost reluată.

Boala mortală care a ucis miliarde de stele de mare

Stelele de mare floarea-soarelui pot ajunge la o lățime de peste 90 de centimetri și sunt cele mai rapide dintre toate stelele de mare. Se deplasează pe fundul mării cu viteze de până la 1,5 metri pe minut, în căutarea aricilor de mare sau a castraveților de mare pe care să-i prindă pentru a se hrăni.

Sunt considerate o specie-cheie, a cărei prezență sau absență poate remodela un întreg ecosistem.

Însă acești prădători rapizi nu au reușit să scape de o boală care a ucis miliarde de stele de mare. Cercetătorilor le-a luat un deceniu să identifice bacteria Vibrio aflată în spatele bolii, care dizolva stelele de mare transformându-le într-o substanță gelatinoasă.

Cercetătorii spun că valurile de căldură marină, amplificate de schimbările climatice, au favorizat dezvoltarea bacteriei.

„Cu siguranță am pierdut foarte multe stele de mare”, a spus Jason Hodin, cercetător la Universitatea din Washington. „Credem că am pierdut 90% dintre stelele noastre de mare floarea-soarelui.”

Rolul esențial al stelelor de mare

În interiorul laboratorului de stele de mare, rezervoare cu apă de mare filtrată adăpostesc sute de stele de mare floarea-soarelui, de la larve microscopice până la exemplare adulte de dimensiunea unor indicatoare rutiere.

Cercetătorii au descoperit prin încercări repetate cum să reproducă aceste animale puțin studiate. De asemenea, au vindecat unele dintre ele atunci când boala a pătruns în laborator.

Stelele de mare floarea-soarelui nu au fost niciodată o parte importantă a culturii Samish, spre deosebire de somon.

Dar stelele au jucat un rol secundar în cultura Samish prin protejarea algelor marine. Multe păduri de alge de pe Coasta de Vest au fost distruse de aricii de mare. Stelele de mare floarea-soarelui se hrănesc cu arici, protejând astfel algele marine.

„De aceea aceste stele de mare sunt atât de importante, pentru că mănâncă acei arici verzi!”, a spus Tom Wooten, președintele tribului Samish.

Construirea unei case pentru trib

Protejarea habitatelor de alge marine face parte din eforturile tribului Samish de a-și construi o casă. Tribul nu a primit niciodată o rezervație.

„Am fost împrăștiați în toate direcțiile și facem eforturi să-i aducem pe oameni înapoi acasă”, a spus Wooten.

Samish nu a primit niciodată nici drepturile valoroase de pescuit de care beneficiază majoritatea triburilor din statul Washington, din cauza unei erori administrative la Biroul pentru Afaceri Indiene.

În 1969, un funcționar a omis Națiunea Samish de pe o listă a triburilor recunoscute. Cinci ani mai târziu, un judecător al unui tribunal federal districtual a decis că triburile din stat aveau dreptul la jumătate din peștii și crustaceele din zonele lor tradiționale. Dar Samish au fost „lăsați pe mal”, explică Wooten, iar deși tribul și-a recâștigat statutul federal de trib recunoscut în 1996, încă nu are drepturi de pescuit.

Ce urmează pentru salvarea speciei

Până în mai, zona din apropierea insulei Decatur fusese acoperită de o nouă creștere abundentă de alge marine. Scafandrii au găsit 14 dintre cele 20 de stele de mare crescute în laborator și nu au observat niciun semn de boală. Ei consideră că este un succes.

Cercetătorii spun că eliberarea îi va ajuta să determine ce funcționează înainte de a elibera stele de mare floarea-soarelui la o scară mai mare.

În mai, laboratorul lui Hodin a eliberat mii de stele de mare floarea-soarelui juvenile, de dimensiunea unor semințe de mac, în largul insulei San Juan, pentru a evalua dacă această metodă ar putea fi mai eficientă decât creșterea lor până la maturitate în rezervoare.