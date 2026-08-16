Prima pagină » Actualitate » Miliarde de stele de mare au murit. Un trib din SUA încearcă să salveze specia de la dispariție

Miliarde de stele de mare au murit. Un trib din SUA încearcă să salveze specia de la dispariție

Miliarde de stele de mare au murit. Un trib din SUA încearcă să salveze specia de la dispariție
Sursă foto: Shutterstock
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O barcă de cercetare a Națiunii Indiene Samish numită Chinook (Yómech) a traversat strâmtoarea Rosario pentru a transporta 20 de stele de mare floarea-soarelui, crescute în laborator pe insula San Juan.

Stelele de mare floarea-soarelui sunt printre cele mai amenințate creaturi marine din Oceanul Pacific. În ultimul an, cercetătorii de la Universitatea din Washington au colaborat îndeaproape cu Națiunea Indiană Samish pentru a readuce această creatură cu 24 de brațe de pe marginea extincției, după ce o pandemie submarină de proporții aproape a eliminat-o, scrie NPR.

Sondaj Gândul

Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Am visat la ziua asta. Am avut coșmaruri despre ziua asta”, a spus biologul Națiunii Samish, Sam Strauss. „Multe lucruri au mers deja prost, lucruri pe care nu le-am anticipat, și sunt sigur că vor mai fi câteva.”

Stelele urmau să fie eliberate în octombrie anul trecut. Apoi, scafandrii au descoperit că boala mortală a stelelor de mare se răspândea rapid în întregul arhipelag San Juan. Au anulat eliberarea. Șase luni mai târziu, aceasta a fost reluată.

Boala mortală care a ucis miliarde de stele de mare

Stelele de mare floarea-soarelui pot ajunge la o lățime de peste 90 de centimetri și sunt cele mai rapide dintre toate stelele de mare. Se deplasează pe fundul mării cu viteze de până la 1,5 metri pe minut, în căutarea aricilor de mare sau a castraveților de mare pe care să-i prindă pentru a se hrăni.

Sunt considerate o specie-cheie, a cărei prezență sau absență poate remodela un întreg ecosistem.

Însă acești prădători rapizi nu au reușit să scape de o boală care a ucis miliarde de stele de mare. Cercetătorilor le-a luat un deceniu să identifice bacteria Vibrio aflată în spatele bolii, care dizolva stelele de mare transformându-le într-o substanță gelatinoasă.

Cercetătorii spun că valurile de căldură marină, amplificate de schimbările climatice, au favorizat dezvoltarea bacteriei.

„Cu siguranță am pierdut foarte multe stele de mare”, a spus Jason Hodin, cercetător la Universitatea din Washington. „Credem că am pierdut 90% dintre stelele noastre de mare floarea-soarelui.”

Sursă foto: Hepta/Mediafax Foto

Rolul esențial al stelelor de mare

În interiorul laboratorului de stele de mare, rezervoare cu apă de mare filtrată adăpostesc sute de stele de mare floarea-soarelui, de la larve microscopice până la exemplare adulte de dimensiunea unor indicatoare rutiere.

Cercetătorii au descoperit prin încercări repetate cum să reproducă aceste animale puțin studiate. De asemenea, au vindecat unele dintre ele atunci când boala a pătruns în laborator.

Stelele de mare floarea-soarelui nu au fost niciodată o parte importantă a culturii Samish, spre deosebire de somon.

Dar stelele au jucat un rol secundar în cultura Samish prin protejarea algelor marine. Multe păduri de alge de pe Coasta de Vest au fost distruse de aricii de mare. Stelele de mare floarea-soarelui se hrănesc cu arici, protejând astfel algele marine.

„De aceea aceste stele de mare sunt atât de importante, pentru că mănâncă acei arici verzi!”, a spus Tom Wooten, președintele tribului Samish.

Sursă foto: Shutterstock

Construirea unei case pentru trib

Protejarea habitatelor de alge marine face parte din eforturile tribului Samish de a-și construi o casă. Tribul nu a primit niciodată o rezervație.

„Am fost împrăștiați în toate direcțiile și facem eforturi să-i aducem pe oameni înapoi acasă”, a spus Wooten.

Samish nu a primit niciodată nici drepturile valoroase de pescuit de care beneficiază majoritatea triburilor din statul Washington, din cauza unei erori administrative la Biroul pentru Afaceri Indiene.

În 1969, un funcționar a omis Națiunea Samish de pe o listă a triburilor recunoscute. Cinci ani mai târziu, un judecător al unui tribunal federal districtual a decis că triburile din stat aveau dreptul la jumătate din peștii și crustaceele din zonele lor tradiționale. Dar Samish au fost „lăsați pe mal”, explică Wooten, iar deși tribul și-a recâștigat statutul federal de trib recunoscut în 1996, încă nu are drepturi de pescuit.

Ce urmează pentru salvarea speciei

Până în mai, zona din apropierea insulei Decatur fusese acoperită de o nouă creștere abundentă de alge marine. Scafandrii au găsit 14 dintre cele 20 de stele de mare crescute în laborator și nu au observat niciun semn de boală. Ei consideră că este un succes.

Cercetătorii spun că eliberarea îi va ajuta să determine ce funcționează înainte de a elibera stele de mare floarea-soarelui la o scară mai mare.

În mai, laboratorul lui Hodin a eliberat mii de stele de mare floarea-soarelui juvenile, de dimensiunea unor semințe de mac, în largul insulei San Juan, pentru a evalua dacă această metodă ar putea fi mai eficientă decât creșterea lor până la maturitate în rezervoare.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI Cum se comportă Nicușor Dan în vizitele la rudele din Făgăraș. Verișoara președintelui rupe tăcerea: „Funcția nu l-a schimbat deloc”
22:06
Cum se comportă Nicușor Dan în vizitele la rudele din Făgăraș. Verișoara președintelui rupe tăcerea: „Funcția nu l-a schimbat deloc”
SCANDAL Doi foști ambasadori americani în România cer SUA să retragă viza lui George Simion printr-o opinie publicată în Jerusalem Post
21:33
Doi foști ambasadori americani în România cer SUA să retragă viza lui George Simion printr-o opinie publicată în Jerusalem Post
DECES Tragedie în familia lui Mircea Rednic! Nepotul fostului fotbalist s-a stins din viață înainte de nuntă, la 37 de ani
20:16
Tragedie în familia lui Mircea Rednic! Nepotul fostului fotbalist s-a stins din viață înainte de nuntă, la 37 de ani
SPORT Cristiano Ronaldo se gândește la retragere. Starul portughez a dezvăluit când ar putea pune ghetele în cui
20:09
Cristiano Ronaldo se gândește la retragere. Starul portughez a dezvăluit când ar putea pune ghetele în cui
REACȚIE CSM face apel la exigența de imparțialitate a Curții Constituționale în scandalul întâlnirii Bolojan–Tănăsescu: Hotărârile CCR produc efecte obligatorii pentru toate autoritățile statului
19:49
CSM face apel la exigența de imparțialitate a Curții Constituționale în scandalul întâlnirii Bolojan–Tănăsescu: Hotărârile CCR produc efecte obligatorii pentru toate autoritățile statului
LIFESTYLE De ce nu este recomandat să încălzim mâncarea în recipiente de plastic. Avertismentul unui asistent medical
19:23
De ce nu este recomandat să încălzim mâncarea în recipiente de plastic. Avertismentul unui asistent medical
Mediafax
Alarmă pentru tineri: conservantul alimentar care apare în tot mai multe cazuri fatale
Digi24
Unul din cei mai importanți bancheri din Rusia are vești proaste pentru Putin. „Vom ajunge la o criză socială”
Cancan.ro
Tragedie înainte de nuntă! Nepotul lui Mircea Rednic, Marius Totolici, a murit în somn la doar 37 de ani
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Adevarul
Minunea de la Cluj: satul care și-a dublat populația cu o strategie neașteptată. Case și terenuri pentru tineri
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Click
Fac provizii pentru iarnă! Șerban Copoț a copt 120 kg de vinete. Rețeta Annei Lesko de roșii marinate, secretul gustului unic
Digi24
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții
Cancan.ro
Imaginile verii de la mare! A “pupat” gardul și a lustruit Audiul. De fapt, “distracția” a avut loc în parcarea de la LOFT
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Motorina s-a ieftinit cu aproape 70 de bani. Ce prețuri afișează astăzi benzinăriile
Descopera.ro
Un meteorit marțian rar păstrează indicii nemaivăzute despre interiorul Planetei Roșii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Descopera.ro
O lucrare a lui Picasso a fost găsită la 8 ani după ce a fost furată
INEDIT Un fenomen cu tentă apocaliptică i-a speriat pe columbieni după cutremurul devastator de 7,4 grade. Care este explicația științifică
23:44
Un fenomen cu tentă apocaliptică i-a speriat pe columbieni după cutremurul devastator de 7,4 grade. Care este explicația științifică
Ce spunea Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a lui Bolojan, când era în presă, despre întâlnirile dintre politicieni și membrii CCR. Dogioiu era “scandalizată”, azi e doar tăcută
23:22
Ce spunea Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a lui Bolojan, când era în presă, despre întâlnirile dintre politicieni și membrii CCR. Dogioiu era “scandalizată”, azi e doar tăcută
VIDEO Victor Ponta a criticat întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. „E o mare greșeală din partea șefei CCR”
23:03
Victor Ponta a criticat întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. „E o mare greșeală din partea șefei CCR”
CONTROVERSĂ Iranul pune recompensă pe capul militarilor Statelor Unite. Teheranul vrea să-i alunge pe americani definitiv din Orientul Mijlociu
22:53
Iranul pune recompensă pe capul militarilor Statelor Unite. Teheranul vrea să-i alunge pe americani definitiv din Orientul Mijlociu
VIDEO Miruță spune că nu a apucat să vorbească cu Bolojan despre întâlnirea cu șefa CCR. „Contează care a fost subiectul acestor discuții”
22:33
Miruță spune că nu a apucat să vorbească cu Bolojan despre întâlnirea cu șefa CCR. „Contează care a fost subiectul acestor discuții”
ACUZAȚII Fostul consilier al lui Traian Băsescu, cercetat de DIICOT pentru pornografie infantilă, reclamă că i-a intrat cineva în casă și dă vina pe șeful SPP
22:00
Fostul consilier al lui Traian Băsescu, cercetat de DIICOT pentru pornografie infantilă, reclamă că i-a intrat cineva în casă și dă vina pe șeful SPP

Cele mai noi

Trimite acest link pe