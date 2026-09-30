Premierul israelian Benjamin Netanyahu a reacționat în urma incidentului de la bordul avionului FlyDubai FZ1073 și a convocat consultări de urgență cu miniștrii săi și cu liderii serviciilor de securitate. Zborul a fost deviat către aeroportul Tabuk din Arabia Saudită după ce la bordul acestuia a avut loc o altercație între cei doi piloți, care s-a soldat cu înjunghierea unuia dintre aceștia.

Cu toate că primele rapoarte despre acest incident apărute în presă sugerau un conflict violent între cei doi piloți, surse guvernamentale israeliene spun că administrația Netanyahu tratează acest caz ca pe o posibilă tentativă de atac terorist.