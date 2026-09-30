Premierul israelian Benjamin Netanyahu a reacționat în urma incidentului de la bordul avionului FlyDubai FZ1073 și a convocat consultări de urgență cu miniștrii săi și cu liderii serviciilor de securitate. Zborul a fost deviat către aeroportul Tabuk din Arabia Saudită după ce la bordul acestuia a avut loc o altercație între cei doi piloți, care s-a soldat cu înjunghierea unuia dintre aceștia.
Cu toate că primele rapoarte despre acest incident apărute în presă sugerau un conflict violent între cei doi piloți, surse guvernamentale israeliene spun că administrația Netanyahu tratează acest caz ca pe o posibilă tentativă de atac terorist.
„În această dimineață a avut loc un incident de securitate foarte grav la bordul unui zbor din Dubai către Israel. În timpul zborului, în timp ce se apropiau de Israel, unul dintre piloți l-a înjunghiat pe celălalt pilot și, se pare, a încercat să prăbușească avionul cu pasagerii la bord.
Am vorbit cu unul dintre pasagerii israelieni. Mi-a spus că avionul a intrat în vrie și a început să coboare. Mi-a spus că, cumva, a reușit să pătrundă în cabină cu unul dintre membrii echipajului și, împreună, l-au învins pe pilotul care și-a înjunghiat colegul și încerca să saboteze sistemele aeronavei.
Un alt echipaj de zbor care se afla la bordul avionului a intrat în cabină și a reușit să stabilizeze aeronava. Îi salut pe acești eroi care au dat dovadă de o ingeniozitate și un curaj extraordinare. Au salvat multe vieți și au prevenit un dezastru major.
Avionul a aterizat în siguranță pe aeroportul Tabuk din Arabia Saudită. Toți pasagerii sunt acum în afara oricărui pericol. Pilotul care a comis înjunghierea a fost arestat și este în prezent interogat de autoritățile saudite”, a precizat Benjamin Netanyahu într-o declarație de presă făcută miercuri.