Imagini dramatice apărute pe rețelele sociale surprind clipele de coșmar de la bordul zborului Flydubai FZ 1073, imediat după ce copilotul a încercat să prăbușească intenționat aeronava. Înregistrările video arată cum, în timp ce avionul pierdea brusc mii de metri altitudine, pasagerii s-au mobilizat rapid pe culoar pentru a le acorda primul ajutor celor doi răniți plini de sânge, în urma confruntării violente din cabina de pilotaj.

Sursă video: X/@nabilajamal_

Pe rețele de socializare circulă mai multe videoclipuri cu căpitanul care ar fi suferit răni provocate de o armă albă la bordul Boeing-ului 737 al companiei Flydubai. Bărbatul apare întins pe podeaua aeronavei, plin de sânge, și primind îngrijiri de urgență de la pasageri, în timp ce avionul încerca să efectueze o aterizare forțată în Arabia Saudită.

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În imagini mai apare încă un bărbat, ținut la podea de pasageri, care se presupune că ar fi copilotul atacator. Și hainele acestuia sunt pătate de sânge.

Aeroportul din Arabia Saudită confirmă că ambii piloți au fost răniți

Ambii piloți aflați la bordul zborului FZ1073 al companiei FlyDubai au fost răniți în urma situației de urgență survenite în timpul zborului și au fost transportați la spital, a confirmat operatorul aeroportului saudit unde a aterizat de urgență avionul.

Compania Cluster2 Airports a anunțat că turnul de control al Aeroportului Internațional „Prințul Sultan bin Abdulaziz” din Tabuk a recepționat un apel de urgență de la zborul FZ1073 la ora locală 8:44, echipajul solicitând permisiunea pentru o aterizare imediată. Aeroportul a declarat stare de urgență și a mobilizat echipele de asistență înainte ca avionul să aterizeze în siguranță la ora 9:45.

Se precizează: „S-a constatat că atât căpitanul cât și copilotul au suferit leziuni și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.”

Pasagerii au fost asistați în terminal, în timp ce autoritățile au coordonat împreună cu FlyDubai asigurarea unui avion de înlocuire.

Mass-media israeliană a publicat, de asemenea, videoclipuri cu aterizarea avionului în Arabia Saudită. Pasagerii au cântat în ebraică imnul „Avinu Malkeinu” („Tatăl nostru, Regele nostru”).

Potrivit relatărilor din presa internațională, copilotul care a atacat cu un cuțit căpitanul avionului FlyDubai, striga „Alah Akbar”. ACesta ar fi fost angajat de FlyDubai cu mai puțin de un an în urmă.

Cum s-a petrecut incidentul

Un zbor al companiei Flydubai cu destinația Tel Aviv a fost deviat de urgență către aeroportul din Tabuk, în Arabia Saudită, miercuri, 30 septembrie, după ce unul dintre piloți l-a înjunghiat pe celălalt în cabina de pilotaj și a încercat să prăbușească aeronava cu 174 de pasageri la bord. Tragedia ar fi fost evitată grație intervenției unui grup de călători israelieni care au pătruns în cabina de pilotaj și l-au imobilizat pe agresor.

Sursă video: X/ @airplusnews

Zborul FZ 1073, care decolase de la Aeroportul Internațional din Dubai la ora 7:05 dimineața cu destinația Aeroportul Ben Gurion din Israel, a transmis codul 7700 — semnalul internațional de urgență generală — la aproximativ nouăzeci de minute după decolare, în timp ce survola spațiul aerian iordanian. Câteva minute mai târziu, a activat codul 7500, utilizat pentru a semnala o interferență ilicită la bord, ceea ce a declanșat alarmele privind o posibilă deturnare. Israelul a pus în stare de alertă avioanele de vânătoare ca măsură de precauție.

Avionul a coborât peste 5.000 de metri în mai puțin de două minute

Conform datelor furnizate de sistemul de monitorizare Flightradar24, aeronava — un Boeing 737 Max 8 — a coborât brusc de la 10.360 de metri la aproximativ 5.060 de metri în mai puțin de două minute, depășindu-și viteza maximă de zbor cu aproape 100 de noduri.

Apoi, avionul și-a schimbat cursul, s-a întors în spațiul aerian saudit și a rămas acolo aproximativ o oră, înregistrând fluctuații neregulate de altitudine, ceea ce sugerează că a fost pilotat manual, fără asistența pilotului automat.

Aeronava a dispărut pentru scurt timp de pe sistemele de urmărire, ceea ce a sporit îngrijorarea autorităților. În cele din urmă, a aterizat pe Aeroportul din Tabuk, în nord-estul Arabiei Saudite, în jurul orei 07:00, ora locală.

Sursă video: X/@Turbinetraveler

Pasagerii israelieni au forțat ușa cabinei și l-au imobilizat pe agresor

Mărturiile pasagerilor preluate de mass-media israeliană descriu o scenă de haos la bord.

„Am auzit țipete în avion. Apoi (pasagerii) au deschis ușa cabinei și am văzut sânge. Cineva l-a înjunghiat pe pilot cu un cuțit mic”, a relatat o femeie într-o declarație pentru ziarul israelian Ynet. Potrivit aceleiași surse, pasagerii și membrii echipajului au reușit să-l imobilizeze pe agresor.

O înregistrare audiovizuală realizată de pasageri în timpul incidentului arată starea de alertă care domnea în interiorul avionului. În înregistrarea audio, una dintre voci descrie situația în mod direct: „Tocmai am fost atacați în acest avion. Au încercat să-l omoare pe pilot. Am preluat controlul asupra echipajului”. Într-un alt fragment, se aude: „Suntem aici. Nimeni nu trece de ușa pilotului”. Materialul înregistrează, de asemenea, momentul în care pasagerii se coordonau între ei pentru a stabili cine supraveghează intrarea în cabină și cine documentează ceea ce s-a întâmplat.