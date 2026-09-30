Siegfried Mureșan nu se va întoarce cu mâna goală la Bruxelles. A primit drept cadou o mentă în ghiveci

După ce prim- ministrul nominalizat și-a prezentat programul de guvernare iar grupurile politice parlamentare și-au exprimat punctele de vedere, unul dintre senatorii prezenți în sală a mers în zona unde se aflau membrii cabinetului propus și i-a înmânat lui Siegfried Mureșan o mentă în ghiveci. „Vă ofer cadou această mentă la ghiveci, să aveți ce freca în capitala Belgiei, în următorii ani”, i-a urat parlamentarul. Siegfried Mureșan este europarlamentar PNL și astăzi a suferit un eșec după ce executivul alcătuit de el a fost repins în forul legislativ.

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„Domnule premier desemnat, cifrele din spatele dumneavoastră sunt implacabile, matematica parlamentară nu minte, iar acest guvern nu are majoritate. Românii au nevoie de stabilitate, nu de experimente politice sortite eșecului. Pentru că votul de astăzi vă va trimite direct înapoi la Bruxelles, m-am gândit să nu plecați cu mâna goală. Vă ofer cadou această mentă la ghiveci, să aveți ce freca în capitala Belgiei în următorii ani!”, i-a transmis senatorul premierului desemnat.

Siegfried Mureșan a zâmbit, a primit ghiveciul, a mirosit planta și a așezat cadoul pe birou.

Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut votul de învestitură în Parlament. S-au exprimat 182 de voturi ”pentru”, 15 „împotrivă” și un vot a fost anulat, iar minimul necesar de voturi pentru învestitură era de 233 de voturi.