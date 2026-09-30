Prima pagină » Știri politice » Siegfried Mureșan nu se va întoarce cu mâna goală la Bruxelles. A primit drept cadou o mentă în ghiveci

Siegfried Mureșan nu se va întoarce cu mâna goală la Bruxelles. A primit drept cadou o mentă în ghiveci

Luiza Dobrescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

După ce prim- ministrul nominalizat și-a prezentat programul de guvernare iar grupurile politice parlamentare și-au exprimat punctele de vedere, unul dintre senatorii prezenți în sală a mers în zona unde se aflau membrii cabinetului propus și i-a înmânat lui Siegfried Mureșan o mentă în ghiveci. „Vă ofer cadou această mentă la ghiveci, să aveți ce freca în capitala Belgiei, în următorii ani”, i-a urat parlamentarul. Siegfried Mureșan este europarlamentar PNL și astăzi a suferit un eșec după ce executivul alcătuit de el a fost repins în forul legislativ.

Sondaj Gândul

Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Domnule premier desemnat, cifrele din spatele dumneavoastră sunt implacabile, matematica parlamentară nu minte, iar acest guvern nu are majoritate. Românii au nevoie de stabilitate, nu de experimente politice sortite eșecului. Pentru că votul de astăzi vă va trimite direct înapoi la Bruxelles, m-am gândit să nu plecați cu mâna goală. Vă ofer cadou această mentă la ghiveci, să aveți ce freca în capitala Belgiei în următorii ani!”, i-a transmis senatorul premierului desemnat.

Siegfried Mureșan a zâmbit, a primit ghiveciul, a mirosit planta și a așezat cadoul pe birou.

Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut votul de învestitură în Parlament. S-au exprimat 182 de voturi ”pentru”, 15 „împotrivă” și un vot a fost anulat, iar minimul necesar de voturi pentru învestitură era de 233 de voturi.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

UMOR USR, ironie la adresa PSD după ce Guvernul Mureșan a picat la vot: „Miniștrii își continuă treaba în Guvernul Bolojan. Mulțumim!” Ce favoare le-a facut PSD celor din USR când l-au părăsit pe Bolojan
18:22
USR, ironie la adresa PSD după ce Guvernul Mureșan a picat la vot: „Miniștrii își continuă treaba în Guvernul Bolojan. Mulțumim!” Ce favoare le-a facut PSD celor din USR când l-au părăsit pe Bolojan
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan anunță că luni va desemna un nou premier, după eșecul Siegfried Mureșan
18:22
Nicușor Dan anunță că luni va desemna un nou premier, după eșecul Siegfried Mureșan
REACȚIE Crin Antonescu știe cine este premierul agreat de majoritatea parlamentară. Cu cine compară executivul Siegfried Mureșan
18:06
Crin Antonescu știe cine este premierul agreat de majoritatea parlamentară. Cu cine compară executivul Siegfried Mureșan
REACȚIE Motreanu, prim-vicepreședinte PNL, după ce i-a fost respins guvernul, îi plânge de grijă PSD-ului
17:54
Motreanu, prim-vicepreședinte PNL, după ce i-a fost respins guvernul, îi plânge de grijă PSD-ului
REACȚIE Ciprian Ciucu îl felicită pe Siegfried Mureșan după căderea Guvernului în Parlament
17:50
Ciprian Ciucu îl felicită pe Siegfried Mureșan după căderea Guvernului în Parlament
FLASH NEWS Impulsionat de trecerea pragului electoral în sondaje, partidul SENS cere alegeri anticipate: „Doar electoratul poate să ne spună cine vrea să conducă România”
17:50
Impulsionat de trecerea pragului electoral în sondaje, partidul SENS cere alegeri anticipate: „Doar electoratul poate să ne spună cine vrea să conducă România”
Mediafax
ANALIZĂ. Alegeri anticipate, în mâna lui Nicușor Dan! Toate criteriile sunt îndeplinite. Ce poate face el
Digi24
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
Cancan.ro
Ce-ai pățit, Reghe? Revenirea în România pare să-l fi afectat pe noul antrenor al FCSB
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Adevarul
Val de indignare la o postare Reuters despre arestarea lui Călin Georgescu: ce a stârnit nemulțumirea susținătorilor
Mediafax
EXPLICATIV. Guvernul Mureșan a picat! Ce urmează acum și ce variante are Nicușor Dan
Click
Oana Tomoiagă, dezvăluiri despre relația cu Mirela Vaida, după cearta de la Asia Express: „Are gura mare”
Digi24
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR
Cancan.ro
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică și mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Descopera.ro
Este sigur să facem sport în aer poluat?
Mediafax Italia
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Mediafax Spania
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
EXCLUSIV Marius Tucă, avertisment în cazul Călin Georgescu: Cineva vrea să arunce România în aer/Arestarea lui doar aprinde chibritul
18:21
Marius Tucă, avertisment în cazul Călin Georgescu: Cineva vrea să arunce România în aer/Arestarea lui doar aprinde chibritul
Gheorghe Pistol: „Ne dorim ca Buftea să devină un pol de dezvoltare urbană”
18:19
Gheorghe Pistol: „Ne dorim ca Buftea să devină un pol de dezvoltare urbană”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu explică de ce Călin Georgescu „nu poate fi scos din joc”
18:00
Ion Cristoiu explică de ce Călin Georgescu „nu poate fi scos din joc”
REACȚIE Ce scrie presa internațională după ce Guvernul Mureșan a picat. Politico, Reuters și France 24 analizează blocajul politic de la București
17:55
Ce scrie presa internațională după ce Guvernul Mureșan a picat. Politico, Reuters și France 24 analizează blocajul politic de la București
FLASH NEWS Iranul a confirmat primirea răspunsului SUA la propunerea de deschidere a Strâmtorii Ormuz, chiar în ziua retragerii trupelor americane din Irak
17:47
Iranul a confirmat primirea răspunsului SUA la propunerea de deschidere a Strâmtorii Ormuz, chiar în ziua retragerii trupelor americane din Irak
FLASH NEWS Toni Neacșu face calculele pentru desemnarea unui nou premier: „Majoritatea parlamentară anti PNL-USR-UDMR este funcțională și constantă”
17:35
Toni Neacșu face calculele pentru desemnarea unui nou premier: „Majoritatea parlamentară anti PNL-USR-UDMR este funcțională și constantă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe