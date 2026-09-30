Ștefan Rădulescu, vicepreședinte CJ Ilfov: „Buftea și localitățile limitrofe au nevoie ca investițiile în infrastructura mare să fie finalizate”

Vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov Ștefan Rădulescu a subliniat, în cadrul Conferinței „Dezvoltarea orașului Buftea – infrastructură, mobilitate și investiții pentru o comunitate în creștere”, importanța dialogului dintre administrație și mediul de afaceri și a vorbit despre proiectele de infrastructură și investițiile necesare pentru dezvoltarea orașului Buftea și a localităților din jur. Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației publice locale și județene, precum și actori din domeniile infrastructurii, educației și serviciilor.

Ștefan Rădulescu a apreciat inițiativa de a pune la aceeași masă administrația publică și reprezentanții mediului de afaceri.

„Am participat cu mare bucurie la acest eveniment. Felicit această inițiativă. Este foarte important ca noi, cei din instituțiile publice, din zona publică, să rămânem ancorați în realitățile care sunt în teren”, a afirmat vicepreședintele CJ Ilfov.

Conform lui Rădulescu, întâlnirea cu reprezentanții mediului de afaceri a oferit administrației posibilitatea de a afla direct care sunt problemele și nevoile existente în comunitate.

„Am participat la o întâlnire împreună cu Primăria orașului Buftea. Pe această cale, îi mulțumesc pentru oportunitatea de a face acest parteneriat și cu mediul de afaceri de aici, din zonă, unde am putut să ascultăm doleanțele, problemele reale și să tragem niște concluzii asupra lucrurilor bune sau mai puțin bune pe care le facem”, a explicat Rădulescu.

Investițiile și planificarea urbană, elemente importante pentru ritmul de dezvoltare

Vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov a apreciat ritmul actual de dezvoltare al orașului Buftea și a evidențiat rolul investițiilor și al planificării pe termen lung.

„Concluziile au fost că ritmul pe care îl avem în momentul de față este unul foarte bun, susținut cu investiții, cu o planificare din timp asupra zonei de urbanism, asupra investițiilor”, a spus acesta.

În același timp, Rădulescu a atras atenția asupra necesității finalizării unor proiecte majore, despre care spune că sunt importante atât pentru Buftea cât și pentru localitățile învecinate.

„Ce este foarte important este că anumite investiții trebuie să fie finalizate și aici vorbim de infrastructura mare”, a subliniat vicepreședintele CJ Ilfov.

Autostrada Capitalei și proiectele rutiere, prioritare pentru Buftea

Printre proiectele menționate de Ștefan Rădulescu se numără infrastructura rutieră majoră din zona Buftea, inclusiv proiectele privind centurile și drumurile de legătură.

„Orașul Buftea și nu numai, și localitățile limitrofe, au nevoie ca aceste investiții în infrastructura mare să fie finalizate. Aici vorbim de finalizarea centurii ocolitoare a A0, vorbim despre centura ocolitoare a orașului Buftea”, a declarat acesta.

Rădulescu a amintit și două investiții aflate în responsabilitatea Consiliului Județean Ilfov, care vizează direct infrastructura rutieră din Buftea.

„Vorbim de două investiții importante pe care Consiliul Județean Ilfov le are în acest moment în localitatea Buftea, despre drumul de legătură DN1A – Buftea și despre drumul județean 101 Buftea – Tămași”, a precizat vicepreședintele CJ Ilfov.

Investiții în sănătate, educație, mediu și mobilitate

Dezvoltarea orașului nu se rezumă însă la infrastructura rutieră, a mai arătat Ștefan Rădulescu. Acesta a enumerat și alte domenii în care sunt necesare investiții pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru dezvoltarea comunității.

„Vorbim despre foarte multe alte investiții în zona serviciilor medicale, educație, sănătate, protejarea mediului, mobilitate și nu numai”, a afirmat acesta.

Vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov a evidențiat, totodată, faptul că administrația are nevoie de dialog constant cu cei care desfășoară activități economice în comunitate pentru ca proiectele publice să răspundă cât mai bine realităților din teren.

Aprecieri din partea mediului de afaceri pentru administrația locală și județeană

La finalul intervenției sale, Ștefan Rădulescu a remarcat mesajele pozitive venite din partea mediului de afaceri cu privire la investițiile și proiectele administrației.

„Sunt sincer foarte bucuros că astăzi am auzit și păreri de bine din partea mediului de afaceri, în sensul că apreciază eforturile care se fac la nivel județean și la nivelul Primăriei”, a declarat acesta.

Rădulescu a transmis și felicitări administrației locale pentru evoluția orașului în ultimii ani.

„Felicit, pe această cale, Primăria orașului Buftea pentru felul în care a dezvoltat această localitate în ultimii ani”, a concluzionat vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov.

Conferința „Dezvoltarea orașului Buftea – infrastructură, mobilitate și investiții pentru o comunitate în creștere” a fost organizată de Consiliul Județean Ilfov și a pus în dialog liderii administrației publice locale și județene cu reprezentanți din domeniul infrastructurii, educației și serviciilor.