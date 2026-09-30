Crin Antonescu susține că arestarea lui Călin Georgescu îl transformă pe acesta în martir în ochii susținătorilor săi. Fostul lider PNL a dezbătut și revenirea tehnicilor binomului Coldea-Kovesi în practicile din justiție. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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„Călin Georgescu, pentru susținătorii săi, este, o dată în plus, un martir”

Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu susține că Georgescu, prin arestarea sa, a fost martirizat în fața susținătorilor săi. Acesta menționează că nici nu va mai conta, în ochii alegătorilor, dacă Georgescu este sau nu vinovat. Liberalul anunță că este o imensă încărcătură politică, care va afecta electoratul.

„Este absolut evident că va fi o încărcătură politică în derularea odată cu această întâmplare. Nu știu dacă omul a greșit cu ceva sau nu. Problema este că în România sunt oameni mulți pentru care, chiar dacă s-ar dovedi mâine că domnul Călin Georgescu a făcut niște infracțiuni, asta nu va conta. Pentru că, în general, în România, nu doar pentru alegătorii lui Georgescu, pentru foarte mulți alegători nu contează dovezi, argumente, rațiune. Călin Georgescu, pentru oamenii săi, susținătorii săi, este o dată în plus un martir și vom vedea sigur care va fi evoluția politică.”, menționează fostul lider PNL.

„Cred că un control judiciar pentru ceea ce se incriminează acolo, o faptă de acum câțiva ani, era suficient”

Antonescu menționează că măsura de arestare preventivă este excesivă în cazul lui Călin Georgescu. Acesta precizează că, pentru faptele din dosar, ar fi fost suficient un control judiciar până la proces.

„Deși există niște dosare, deci niște spețe, e clar că atunci când vorbim în public despre Călin Georgescu este o chestiune prin excelență politică. Pot să vă spun, fără să cunosc în detaliu dosarul, că eu cred că un control judiciar pentru ceea ce se incriminează acolo, o faptă de acum câțiva ani, era suficient.”, explică istoricul.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv

DIICOT a cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile, însă Tribunalul București a respins cererea și, pe 23 septembrie, l-a plasat pe Georgescu sub control judiciar pentru 60 de zile. Procurorii au contestat hotărârea, astfel că astăzi, 29 septembrie, cazul a ajuns la Curtea de Apel București. Cele două judecătoare din complet au avut opinii diferite asupra măsurii preventive. Din acest motiv, s-a constituit un complet de divergență, cu un al treilea judecător. Georgescu a fost audiat din nou în cursul după-amiezii și a plecat de la instanță în jurul orei 16:30, în așteptarea pronunțării. Ulterior, al treilea judecător a decis ca Georgescu să fie arestat preventiv.

S-a întors România în epoca Kovesi-Coldea? Care este opinia lui Crin Antonescu

Fostul lider PNL pune la îndoială întoarcerea României în epoca binomului SRI-DNA, dar afirmă că se fac eforturi mari pentru a reveni în acel punct. Acesta dă drept exemplu declarația lui Siegfried Mureșan despre Laura Codruța Kovesi. Antonescu susține că există și posibilitatea ca epoca binomului să nu fi dispărut niciodată din România, ci doar să fi fost într-o stare latentă.

„Nu știu dacă ne-am întors chiar la epoca Kovesi-Coldea, dar se fac eforturi foarte mari. De exemplu, Mureșan a făcut o referire explicită recentă la doamna Kovesi și la dorința domniei sale ca doamna Kovesi, când își termină strălucita carieră europeană, să ne împărtășească și nouă din ce a învățat și să facă treabă bună aici. Deci, eu cred că această epocă despre care vorbiți n-a plecat niciodată, i-a fost atenuată umbra. Ea a fost mereu aici. Au existat oameni care doresc să dea corp solid acestei umbre.”, afirmă Antonescu.

Ce a declarat Siegfried Mureșan despre Laura Codruța Kovesi?

„Mi s-ar părea bine pentru România ca, după ce își încheie mandatul de procuror-șef european, doamna Kovesi să se întoarcă în țară și să învățăm și noi din experiența domniei sale. Cum se combate frauda… Cum se construiesc instituții puternice… Să putem beneficia, în anii următori, de experiența dumneaei, într-o formă sau alta…”, a declarat Mureșan într-un interviu din 22 septembrie 2026.

Fostul premier desemnat și-a arătat aprecierea pentru Laura Codruța Kovesi încă din 2019, când susținea candidatura acesteia la Parchetul UE.