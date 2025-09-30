Șapte focare de HEPATITA A au fost confirmate în mai multe localități din judetul Dolj

În mai multe localități din județul Dolj este alertă, după ce au fost confirmate 131 de cazuri cu hepatita A și 384 de persoane care au intrat în contact cu persoanele confirmate.

În prezent, s-au demarat anchete epidemiologice la nivelul judetului și medicii încearcă să vaccineaze toate persoanele care au intrat în contact cu cei confirmați. Mult persoane refuză, însă.

Primele cazuri au apărut în urmă cu doua săptămâni. De atunci, numărul lor a crescut foarte mult. Unul dintre cele mai mari focare este în localitatea Amarastii de Jos, acolo unde autoritățile spun ca virusul a fost adus de cei care lucrează in Germania.

„Această hepatită de tip A este venită cumva din străinătate pentru ca avem romii în afara țării, în special în Germania. la nivelul localității noastre în toate școlile s-a făcut și dezinsecție și dezinfecție înainte de începerea anului școlar”, spune Marian Firănescu, viceprimar Amărăstii de Jos.

Patru copii cu prezentat simptome de hepatită A. Oamenii spun că se feresc cum pot, însă nu s-au vaccinat.

„S-au efectuat anchete epidemiologice, am legătură cu medicii de familie, cu mediatorii sanitari// din păcate, populația este reticenta. Deși este un vaccin sigur, reacțiile sunt minime, gen o durere la locul injectării populația refuză vaccinarea. Noi am achiziționat vaccin antihepatic A, atât pentru adulți, cât și pentru copii, avem vaccinați un număr de 132 de contacti, 51 de adulți și 81 de copii”, spune Roxana Bărboianu, medic epidemiolog.

