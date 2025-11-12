Prima pagină » Actualitate » Sărbătoare de cruce neagră în calendarul ortodox din 13 noiembrie: Ce sfânt e prăznuit

Sărbătoare de cruce neagră în calendarul ortodox din 13 noiembrie: Ce sfânt e prăznuit

12 nov. 2025, 15:29, Actualitate
Sărbătoare de cruce neagră în calendarul ortodox din 13 noiembrie: Ce sfânt e prăznuit
sursa foto: captura doxologia

E sărbătoare de cruce neagră în calendarul ortodox din 13 noiembrie. Iată ce sfânt e prăznuit joi.

Joi, 13 noiembrie 2025, în calendarul ortodox este prăznuit Sfântul Ioan Gură de Aur. Acest sfânt s-a născut la Antiohia, anul nașterii lui fiind plasat între 344 și 354. Potrivit crestinortodox.ro, el a fost botezat la 20 de ani şi a studiat filosofia, sub îndrumarea lui Andragatiu, iar retorica cu Libaniu. Sfântul a fost hirotonit diacon de către Arhiepiscopul Meletie, în 381, şi preot de către Flavian, urmaşul lui Meletie, în anul 386.

După ce a Nectarie a murit, patriarhul Constantinopolului, Sfântul Ioan a fost ales patriarh al Constantinopolului, fiind hirotonit de Patriarhul Teofil al Alexandriei, la data de 28 februarie 398.

Ioan reformează apoi cetatea şi preoţimea, care se aflau într-o mare stare de decădere. El suprimă luxul reşedinţei episcopale, introducând traiul modest. Criticile sale, îndreptate împotriva corupţiei, i-au adus însă mulţi duşmani. Dar duşmanul său cel mai important a fost Teofil de Alexandria.

Animozităţile sunt intensificate după ce Ioan Gură de Aur îi primeşte pe Fraţii Lungi, acuzaţi de origenism şi alungaţi din Egipt de Patriarhul Teofil, pe care îi găzduieşte, fără a intra în comuniune cu ei. Deşi Fraţii Lungi i-au adresat lui Ioan o plângere împotriva lui Teofil, el nu o ia în considerare.

Împărăteasa Eudoxia îl convoacă pe Ioan la un sinod la Stejar, spre a se dezvinovăţi de acuzele aduse. Dar Ioan nu se prezintă la sinod şi, pentru acest fapt, este depus în 403. Împăratul ratifică hotărârea sinodului şi îl trimite pe acesta în exil, în Bitinia.

Exilul nu a durat multă vreme și este rechemat în scaun. După revenire, Sfântul Ioan critică iar dezmăţul şi zarva produse în jurul unei statui de argint ce o înfăţişa pe Eudoxia şi care era aproape de catedrala în care el slujea.

Însă din porunca împărătesei Eudoxia, Sfântul Ioan a fost alungat din scaun şi surghiunit la Cucuz, în Armenia. Adversarii săi intervin pe lângă împărat şi este trimis la Pityum, un orăşel pe malul răsăritean al Mării Negre. El nu a rezitat însă călătoriei şi trece la cele veşnice pe 14 septembrie 407, la Comana, în Pont.

