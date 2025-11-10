Când are loc Lăsata Secului de Crăciun 2025. Care sunt zilele de dezlegare în acest post

Lăsata Secului de Crăciun 2025 va avea loc pe 13 noiembrie. Când primesc credincioșii dezlegare la pește, untdelemn și vin.

Mai este foarte puțin până la Crăciun, iar odată cu această sărbătoare sfântă este important să ne aducem aminte și de tradițiile și obiceiurile strămoșești. Printre aceste tradiții, se numără și Lăsata Secului de Crăciun 2025, care nu este numai o tradiție, ci o sărbătoare în sine.

De ani și ani, românii din toate colțurile lumii respectă cu sfințenie această sărbătoare care se preocupă cu rugăciunea.

Pe 13 noiembrie este Lăsata Secului de Crăciun

Anual, Lăsata Secului de Crăciun are loc pe 14 noiembrie. Există totuși și o excepție: în cazul în care această dată pică miercurea sau vinerea, zile de post pentru credincioși, secul pentru Postul Crăciunului se va lăsa cu o seară înainte, adică pe 13 noiembrie.

Acest lucru este valabil și în acest an, în ceea ce privește Lăsata Secului de Nașterea Domnului. Este cunoscut faptul că există patru posturi de-a lungul unui an, și anume: Postul Nașterii Domnului, Postul Sfintelor Paști, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, dar și cel al Adormirii Maicii Domnului.

Acest „lăsat de sec” înseamnă, practic, că oamenii, creștinii, sunt „invitați” ca pe lângă postul alimentar, în care nu este cuvenit să mănânce alimente, precum carne, lapte, ouă, brânză sau derivate din acestea, să țină și un fel de post sufletesc, în care lasă deoparte „viața seculară”, cotidiană și se preocupă mai mult de rugăciune și de crearea unei conexiuni cu Divinitatea.

Zile de dezlegare

Deși alimentele menționate sunt interzise, există alimente din care oamenii își pot extrage proteinele necesare. Din categoria aceasta face parte și peștele, iar sintagma „dezlegare la pește”, nu este străină de români.

În timpul Postului Crăciunului, oamenii au dezlegare la pește în zilele de sâmbătă și duminică. Excepție fac primele zile ale postirii, până în data de 21 noiembrie, atunci când este sărbătorită intrarea în Biserică a Maicii Domnului, dar și ultima săptămână de post, perioada 20-24 decembrie, când credincioșii nu pot mânca pește, în schimb au dezlegare la untdelemn și vin.

