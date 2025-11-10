Prima pagină » Social » Când are loc Lăsata Secului de Crăciun 2025. Care sunt zilele de dezlegare în acest post

Când are loc Lăsata Secului de Crăciun 2025. Care sunt zilele de dezlegare în acest post

10 nov. 2025, 17:48, Social
Când are loc Lăsata Secului de Crăciun 2025. Care sunt zilele de dezlegare în acest post
Postul Crăciunului 2025. Când începe și care sunt zilele cu dezlegare la pește / Sursa FOTO: Envato

Lăsata Secului de Crăciun 2025 va avea loc pe 13 noiembrie. Când primesc credincioșii dezlegare la pește, untdelemn și vin.

Mai este foarte puțin până la Crăciun, iar odată cu această sărbătoare sfântă este important să ne aducem aminte și de tradițiile și obiceiurile strămoșești. Printre aceste tradiții, se numără și Lăsata Secului de Crăciun 2025, care nu este numai o tradiție, ci o sărbătoare în sine.

De ani și ani, românii din toate colțurile lumii respectă cu sfințenie această sărbătoare care se preocupă cu rugăciunea.

Pe 13 noiembrie este Lăsata Secului de Crăciun

Anual, Lăsata Secului de Crăciun are loc pe 14 noiembrie. Există totuși și o excepție: în cazul în care această dată pică miercurea sau vinerea, zile de post pentru credincioși, secul pentru Postul Crăciunului se va lăsa cu o seară înainte, adică pe 13 noiembrie.

Acest lucru este valabil și în acest an, în ceea ce privește Lăsata Secului de Nașterea Domnului. Este cunoscut faptul că există patru posturi de-a lungul unui an, și anume: Postul Nașterii Domnului, Postul Sfintelor Paști, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, dar și cel al Adormirii Maicii Domnului.

Acest „lăsat de sec” înseamnă, practic, că oamenii, creștinii, sunt „invitați” ca pe lângă postul alimentar, în care nu este cuvenit să mănânce alimente, precum carne, lapte, ouă, brânză sau derivate din acestea, să țină și un fel de post sufletesc, în care lasă deoparte „viața seculară”, cotidiană și se preocupă mai mult de rugăciune și de crearea unei conexiuni cu Divinitatea.

Zile de dezlegare

Deși alimentele menționate sunt interzise, există alimente din care oamenii își pot extrage proteinele necesare. Din categoria aceasta face parte și peștele, iar sintagma „dezlegare la pește”, nu este străină de români.

În timpul Postului Crăciunului, oamenii au dezlegare la pește în zilele de sâmbătă și duminică. Excepție fac primele zile ale postirii, până în data de 21 noiembrie, atunci când este sărbătorită intrarea în Biserică a Maicii Domnului, dar și ultima săptămână de post, perioada 20-24 decembrie, când credincioșii nu pot mânca pește, în schimb au dezlegare la untdelemn și vin.

Recomandările autorului:

Citește și

Mediafax
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
Digi24
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații pe TikTok: „Cazul ăsta o să se mușamalizeze 100%”
Cancan.ro
BREAKING | Dani Mocanu și Nando au fost prinși! Unde se aflau cei doi infractori dați în urmărire generală
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Adevarul
Ocupația Elenei Băsescu, după ce a fost dată afară dintr-un post călduț, în urma unui vot în unanimitate
Mediafax
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație din lume
Click
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
Digi24
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului
Cancan.ro
Cum se apără dr. Cristian Andrei de acuzațiile de agresiune: 'Eu renunț la practică mâine.' Ce susține că a făcut cu cele două femei, în cabinet
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Dacia Duster după 100.000 km: cât se depreciază SUV-ul preferat al românilor?
Descopera.ro
Cum să tai ceapa FĂRĂ lacrimi? Trucul confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Marie Curie la 158 de ani: 15 realizări care au schimbat lumea. Femeia care a descoperit radioactivitatea și a revoluționat știința, salvând milioane de vieți
EXTERNE Explozie în capitala Indiei, lângă Fortul Roșu, fostul palat imperial. Autoritățile anunță cel puțin 8 persoane decedate
18:15
Explozie în capitala Indiei, lângă Fortul Roșu, fostul palat imperial. Autoritățile anunță cel puțin 8 persoane decedate
VIDEO Ministrul Transporturilor cere constructorului accelerarea lucrărilor pe A1. MOMENTUL zilei, surprins pe sensul Lugoj-Deva. Care este PLANUL pentru proiectul de 1,82 miliarde lei
18:03
Ministrul Transporturilor cere constructorului accelerarea lucrărilor pe A1. MOMENTUL zilei, surprins pe sensul Lugoj-Deva. Care este PLANUL pentru proiectul de 1,82 miliarde lei
METEO Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie, dar și primele ninsori în zonele joase
18:00
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie, dar și primele ninsori în zonele joase
LIVE Trump îl primește la Casa Albă pe fostul terorist al-Qaeda și lider ISIS, Ahmed al-Sharaa
17:48
Trump îl primește la Casa Albă pe fostul terorist al-Qaeda și lider ISIS, Ahmed al-Sharaa
EXTERNE Portretul lui Ahmed al-Sharaa, un fost terorist al-Qaeda care a devenit președintele Siriei după un război civil de 13 ani
17:47
Portretul lui Ahmed al-Sharaa, un fost terorist al-Qaeda care a devenit președintele Siriei după un război civil de 13 ani
UPDATE 🚨 Nicolas Sarkozy, din nou acasă după 20 de zile după gratii. Este sub control judiciar
17:45
🚨 Nicolas Sarkozy, din nou acasă după 20 de zile după gratii. Este sub control judiciar