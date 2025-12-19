Prima pagină » Actualitate » Sărbători acasă, anul acesta. Românii nu mai au bani să petreacă de Crăciun sau Revelion la munte

Sărbători acasă, anul acesta. Românii nu mai au bani să petreacă de Crăciun sau Revelion la munte

19 dec. 2025, 18:38, Actualitate

Sărbătorile, altă dată sinonime cu vacanțe și schimbări de peisaj, vor arăta altfel anul acesta. Scumpirile constante ne-au tăiat din elanul de a mai pleca pe undeva. Așa că, cei mai mulți dintre noi rămânem acasă, nu neapărat pentru că așa ne dorim, ci pentru că nu avem bani. 4 din 10 hoteluri și pensiuni au, în acest moment, sub 50% grad de ocupare, potrivit unui studiu făcut de o platformă de rezervări online.

În Poiana Brașov, prețurile pentru pachetele pentru Crăciun ating, în medie, 2500 de lei, în timp ce, de Revelion, acestea pot atinge și 6.000 de lei de persoană. Potrivit unei platforme de rezervări oline, 40% dintre hoteluri au jumătate din camere libere de Revelion. Situația incertă s-a suprapus și cu lipsa zăpezii la munte, așa că mulți români au preferat să organizeze petreceri acasă, unde vor cheltui mult mai puțin.

În ceea ce privește ofertele, multe dintre unitățile de cazare nu au pachete speciale. Însă acolo unde ele există conțin cine festive, meniuri tradiționale sau camere pentru familii. Interesul turiștilor se îndreaptă către zone liniștite, cu acces la natură, și servicii care conferă confort și relaxare, precum spa sau piscină. La Constanța, prețurile pachetelor de Sărbători ajung până la 4.000 de lei pentru două persoane. Cei mai norocoși dintre români vor petrece noaptea dintre ani în străinătate. Agențiile de turism mai au încă locuri pentru vacanțe în Egipt, Thailanda sau Maldive, potrivit Știrile Observator.

Autorul recomandă:

Programul lanțurilor alimentare de Sărbători. Când aveți acces la ultimul coș

Recomandarea video

Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Digi24
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”
Cancan.ro
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Mierea miraculoasă din România, mai puternică decât unele antibiotice. Depășește în eficiență multe produse faimoase la nivel mondial
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
O descoperire despre modul în care dinozaurii își creșteau puii schimbă tot ce știam până acum
INEDIT Victime colaterale ale protestului fermierilor din Bruxelles: Un BMW s-a blocat în cartofii deversați de fermieri
17:40
Victime colaterale ale protestului fermierilor din Bruxelles: Un BMW s-a blocat în cartofii deversați de fermieri
MĂRTURII Ce făcea Ilie Bolojan la Revoluție. Mărturia premierului
17:19
Ce făcea Ilie Bolojan la Revoluție. Mărturia premierului
VIDEO Tramvaiul pe „valuri” din București. Imagini incredibile cu un Imperio care aproape că se rupe din cauza șinelor strâmbe de pe Calea Rahovei
17:18
Tramvaiul pe „valuri” din București. Imagini incredibile cu un Imperio care aproape că se rupe din cauza șinelor strâmbe de pe Calea Rahovei
FLASH NEWS Juriștii USR din Parlament au filmat un clip prin care presează DNA să-i ancheteze din nou pe magistrați: „Trebuie să vină să-i ia și pe ei”
17:13
Juriștii USR din Parlament au filmat un clip prin care presează DNA să-i ancheteze din nou pe magistrați: „Trebuie să vină să-i ia și pe ei”
SHOWBIZ  Ce au scos Dorel Vișan și Gheorghe Turda din alimentație: „Otrava din farfurie”
17:06
 Ce au scos Dorel Vișan și Gheorghe Turda din alimentație: „Otrava din farfurie”
Justiție capturată… de ONG-uri. După ce au chemat oamenii în stradă să protesteze „spontan”, Declic și Funky Citizens sunt chemate de Bolojan să pună umărul la schimbarea legilor justiției
17:03
Justiție capturată… de ONG-uri. După ce au chemat oamenii în stradă să protesteze „spontan”, Declic și Funky Citizens sunt chemate de Bolojan să pună umărul la schimbarea legilor justiției

Cele mai noi