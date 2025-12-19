Sărbători acasă, anul acesta. Românii nu mai au bani să petreacă de Crăciun sau Revelion la munte

Sărbătorile, altă dată sinonime cu vacanțe și schimbări de peisaj, vor arăta altfel anul acesta. Scumpirile constante ne-au tăiat din elanul de a mai pleca pe undeva. Așa că, cei mai mulți dintre noi rămânem acasă, nu neapărat pentru că așa ne dorim, ci pentru că nu avem bani. 4 din 10 hoteluri și pensiuni au, în acest moment, sub 50% grad de ocupare, potrivit unui studiu făcut de o platformă de rezervări online.

În Poiana Brașov, prețurile pentru pachetele pentru Crăciun ating, în medie, 2500 de lei, în timp ce, de Revelion, acestea pot atinge și 6.000 de lei de persoană. Potrivit unei platforme de rezervări oline, 40% dintre hoteluri au jumătate din camere libere de Revelion. Situația incertă s-a suprapus și cu lipsa zăpezii la munte, așa că mulți români au preferat să organizeze petreceri acasă, unde vor cheltui mult mai puțin.

În ceea ce privește ofertele, multe dintre unitățile de cazare nu au pachete speciale. Însă acolo unde ele există conțin cine festive, meniuri tradiționale sau camere pentru familii. Interesul turiștilor se îndreaptă către zone liniștite, cu acces la natură, și servicii care conferă confort și relaxare, precum spa sau piscină. La Constanța, prețurile pachetelor de Sărbători ajung până la 4.000 de lei pentru două persoane. Cei mai norocoși dintre români vor petrece noaptea dintre ani în străinătate. Agențiile de turism mai au încă locuri pentru vacanțe în Egipt, Thailanda sau Maldive, potrivit Știrile Observator.

