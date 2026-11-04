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Denise Rifai revine pe micile ecrane, după plecarea de la „Furnicuțele”. Ce va face în noul format TV

Denise Rifai revine pe micile ecrane, după plecarea de la „Furnicuțele”. Ce va face în noul format TV
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Denise Rifai revine pe micile ecrane, după plecarea de la „Furnicuțele”. La Antena Stars, aceasta va prezenta o nouă emisiune transmisă în direct. Formatul va aborda subiectele importante ale momentului și va include invitați din diverse domenii. Realizatoarea TV a lucrat în ultimele trei luni la pregătirea proiectului.

Denise Rifai spune că telespectatorii vor putea urmări un „format fresh”, o emisiunie care va fi transmisă în direct.

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Denise Rifai

„Sunt bucuroasă că, în sfârşit, vă pot povesti la ce am lucrat în ultima perioadă. Împreună cu echipa mea, de aici de la Antena Stars, pe care o veţi cunoaşte foarte curând, vom aduce pe micile ecrane un format fresh, o emisiune în direct, în care vom dezbate împreună cele mai importante informaţii, alături de oamenii momentului.

De-a lungul acestei perioade, am primit numeroase comentarii şi mesaje referitoare la momentul revenirii şi vreau să le mulţumesc tuturor pentru nerăbdare şi curiozitate. Abia aştept reîntâlnirea cu cei de acasă. Vă promit multe seri frumoase, împreună, la Antena Stars. Şi sper că a meritat aşteptarea”, a spus Denise Rifai.

Denise Rifai va prezenta o emisiune în direct

Elena Savu, director Antena Stars, a declarat că echipa a pregătit un format cu un decor special și invitați care „vor completa tabloul unei seri perfecte”. Ea a evidențiat experiența jurnalistică și curiozitatea Denisei Rifai și a anunțat că detaliile emisiunii vor fi prezentate în curând.

„Ultima perioadă a adus extrem de multă energie creativă pentru mine și echipa mea. Alături de Denise, am pregătit o emisiune care sunt convinsă că va aduce toate motivele pentru care cei de acasă să nu rateze nicio ediție.

Ea aduce jurnalismul de calitate, curiozitatea și întrebările de neratat, noi am pregătit un decor special, cu elemente surprinzătoare, iar invitații vor completa tabloul unor seri perfecte. Abia aștept să vă putem da toate detaliile și să dăm startul”, a spus Elena Savu, Director Antena Stars, arată a1.ro.

Cancan anunța, în exclusivitate, spre finalul lunii septembrie, că Denise Rifai se va întoarce pe micile ecrane, după ce a plecat de la „Furnicuțele”. Publicația relata, atunci, că va începe un nou capitol la Antena Stars. Denise Rifai a debutat la „Furnicuțele” pe 20 aprilie, avându-l ca invitat pe Raed Arafat. Emisiunea a fost urmărită atunci de 425.000 de telespectatori. Cea mai mare audiență a sezonului a fost înregistrată pe 12 iunie. Atunci, ediția cu interpretul Valentin Zamfira a atras 485.000 de telespectatori.

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